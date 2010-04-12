Додано: Сер 19 гру, 2018 11:20

tea написав: Нерезиденти,які зайдуть в січні,отримають не менше 20% річних у валюті.

Продадуть долари по 28+,розмістять піврічні ОВДП під 20% у гривні і куплять долари в липні по 26.ХХ. Нерезиденти,які зайдуть в січні,отримають не менше 20% річних у валюті.Продадуть долари по 28+,розмістять піврічні ОВДП під 20% у гривні і куплять долари в липні по 26.ХХ.

А как же Либо? Он тут "в темных очках" клялся последней почкой, что в нас вливать будут. А не отсасывать. Как он это там говорил? Мы уже почти католики-братья. А братья своих не кидают. Хотя, для гарантии, может латиницу ввести у нас?С МВФ у меня непонятка. Аттракцион неслыханной щедрости. Когда ЗРВ ниже 3-месяцев у нас было, воду мутили, требовали разное. Но не дали. А тут вдруг со всех сторон крохи посыпались. И я так понимаю, почти неожиданнодля всех. ЗВР практически утрамбован сверхминимума. А серьёзные выплаты внешним, я так понял только в лютому.Создают подушку безопасности?И срок к 25-му оговорен, и ВОЛКмен с МЗС и решалами-парламентариями встречался.Я к тому, что от Рождества до Рождества бдительность терять не следует.