По состоянию на 11.47 котировки безналичного «американца» упали к цифре 27,68/27,71 UAH/USD на фоне сохранения объемных продаж СКВ. Регулятора, который вчера купил $10,0 млн., на рынке пока не видели.
На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,80/27,88 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.
Эвген написав:Я тут спрашивал, вроде старикан ссылку дал. !.8 льярда первый квартал, в лютому погашений на 1 льярд. Может я и не прав.
Не плутайте зовнішні, внутрішні та зовнішні+внутрішні борги. Нас тиснуть зовнішні в першу чергу, а з внутрішніми значно легше "парєшать"
Ну давит в основном просто валюта. А так вроде разобрался. 0.75 из общего 1.8 погасили. Но почти 1.0 остаётся висеть погашений и выплат.
Интересно, известно кто это счастливец? Зовнишний чи свий, внутришний?. Если свой, туши свет, приехали. Просто так своим долги заранее не отдают. Из нашего бюджета трещавшего. Я больше про затишье по выплатам валютным до лютого. Если я правильно понял, нам деньги в долг дают не для развития, для этого хоть нолик но дорисовать к заимствованиям, или "инвестициям" пришлось бы. А на проедание, выплату долгов. А тут "стока" налили!
Востаннє редагувалось Эвген в Сер 19 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 2 разів.
Эвген написав:туши свет, приехали. Просто так своим долги заранее не отдают. Из нашего бюджета трещавшего.
Не фантазуйте, не дочекаєтесь, залиште своє усьопропальство для мордора Тут вже на стаканчик вранішнього скломия не заробите, перебирайтесь на інший ресурс, тут всепропальство та українофобство не приживається
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
ИМХО: 1.Ближайшие цели - не движение к 27,а движение к 28-50,нормальный такой промежуточный полустанок. 2.Экономика в принципе дохлая,темпы развития дохлые,никаких прорывов и реальных реформ,ну кроме нарастания фискального давления на население,мелкий и средний бизнес - на горизонте не просматривается. Пока не начнут хоть немного доить олигархов и монополии - вообще ни фига в этой стране хорошего в экономическом плане не будет, а так - сколько можна доить корову ( население) и почти не давать ей пожевать. 3.Транш МВФ - тоже какой-то дохлый,мизерная сумма ,учитывая размеры выплат по долгам. 4.Выборы весной,а следующий транш в лучшем случае в мае объявили,а ведь мы проснемся в совершенно иной стране после выборов,независимо от их результата - будет либо регресс,либо прогесс, а вот такая стагнация (топтание почти на месте) как сейчас - маловероятна - долго в таком состоянии протянуть не удастся. 5. 29 - 29-50 на следующий год это нормальный рабочий вариант,при 30-ке на пике 6.При хорошем исходе обеих выборов ( каждый понимает слово "хороший" по своему конечно) - не пройдена еще точка невозврата даже к 22-23(ведь страна все еще остается потенциально багатющей) - спустя определенное время, как не исключен и другой сценарий - в случае консервации нынешней ситуации (деградация экономики перемешанная с тотальной топ-коррупцией и с массовой экономической миграцией)-перманентное ослабление нацвалюты. 7.Но, все будет хорошо,ведь экономика ,а не политика - базис, а не наоборот,так что расчитываю,что после выборов процессы деградации экономики,тотальной вип-коррупции,особенно в сфере энергоресурсов ,а значит и процесс массового экономического бегства гастеров будут остановлены и начнется экономический прогресс,а потерянных пяти лет жаль конечно. 8.Да,и традиционного летнего 26 - не будет(может нижней точкой будет 27-50 - 28 ?,и то не факт - как бы не 28-50 летний низ был ),ну разве там форс-мажор какой-нибудь - денег зальют от пуза, а не нынешние крохи от МВФ,ну или если землей запахнет,или миром,тогда да - направление локомотив поменяет ,но пока что - нам к другой станции. 9. Ну а общее состояние страны,результат последних 5-ти лет - это дефолт, все ,что наработали за 5 лет - это экономический дефолт. Это не я сказал,это сказал Вова Гройсман - : "без кредитов - страна в дефолте".А я еще добавлю - без кредитов , без денег гастеров и без постоянной електродоилки для населения и мелкого бизнеса при постоянном зеленом свете для кланов.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 19 гру, 2018 13:00, всього редагувалось 4 разів.
Около 12.31 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, немного отскочив к отметке 27,685/27,695 UAH/USD на покупках казенных коммбанков, взявших на себя функции регулятора. На моменте равновесие спроса и оферов.
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7369 UAH/USD, потеряв 12,31 коп.
После утверждения новой программы с МВФ Украина поднялась на второе место в мире по долгам перед фондом, обогнав Грецию и почти сравнявшись с лидером рейтинга - Аргентиной. Такой вывод можно сделать, изучив данные этих стран на сайте Фонда.
С учетом выделения обещанных 3,9 миллиардов долларов, долги Киева перед МВФ составят 14,1 миллиарда. У Греции, которая теперь на третьем месте, текущий долг - 11,6 млрд, а у Аргентины - 14,6.
Если же учитывать только транш, обещанный в декабре - 1,4 миллиарда долларов - то Киев просто делит второе место с греками. У обеих стран выходит по 11,6 миллиардов долга.
prodigy написав:После утверждения новой программы с МВФ Украина поднялась на второе место в мире по долгам перед фондом,
Боргів треба набратись стільки, щоб МВФ навіть в голову не могла прийти ідея про їх повернення в найближчих 40-50 років і повернення як таких взагалі. Лише хардкор, лише реформи, лише карколомний розвиток з чергою від інвестмішків з млрд доларів в тремтячих руках з хабарями, щоб лише Україна великодушно взяла в них ці гроши без всяких гарантій на повернення, це для них має бути за честь бути донором нашої супердержави! Лише так!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.