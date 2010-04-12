Додано: Сер 19 гру, 2018 12:32

ИМХО:

1.Ближайшие цели - не движение к 27,а движение к 28-50,нормальный такой промежуточный полустанок.

2.Экономика в принципе дохлая,темпы развития дохлые,никаких прорывов и реальных реформ,ну кроме нарастания фискального давления на население,мелкий и средний бизнес - на горизонте не просматривается. Пока не начнут хоть немного доить олигархов и монополии - вообще ни фига в этой стране хорошего в экономическом плане не будет, а так - сколько можна доить корову ( население) и почти не давать ей пожевать.

3.Транш МВФ - тоже какой-то дохлый,мизерная сумма ,учитывая размеры выплат по долгам.

4.Выборы весной,а следующий транш в лучшем случае в мае объявили,а ведь мы проснемся в совершенно иной стране после выборов,независимо от их результата - будет либо регресс,либо прогесс, а вот такая стагнация (топтание почти на месте) как сейчас - маловероятна - долго в таком состоянии протянуть не удастся.

5. 29 - 29-50 на следующий год это нормальный рабочий вариант,при 30-ке на пике

6.При хорошем исходе обеих выборов ( каждый понимает слово "хороший" по своему конечно) - не пройдена еще точка невозврата даже к 22-23(ведь страна все еще остается потенциально багатющей) - спустя определенное время, как не исключен и другой сценарий - в случае консервации нынешней ситуации (деградация экономики перемешанная с тотальной топ-коррупцией и с массовой экономической миграцией)-перманентное ослабление нацвалюты.

7.Но, все будет хорошо,ведь экономика ,а не политика - базис, а не наоборот,так что расчитываю,что после выборов процессы деградации экономики,тотальной вип-коррупции,особенно в сфере энергоресурсов ,а значит и процесс массового экономического бегства гастеров будут остановлены и начнется экономический прогресс,а потерянных пяти лет жаль конечно.

8.Да,и традиционного летнего 26 - не будет(может нижней точкой будет 27-50 - 28 ?,и то не факт - как бы не 28-50 летний низ был ),ну разве там форс-мажор какой-нибудь - денег зальют от пуза, а не нынешние крохи от МВФ,ну или если землей запахнет,или миром,тогда да - направление локомотив поменяет ,но пока что - нам к другой станции.

9. Ну а общее состояние страны,результат последних 5-ти лет - это дефолт, все ,что наработали за 5 лет - это экономический дефолт.

Это не я сказал,это сказал Вова Гройсман - : "без кредитов - страна в дефолте".А я еще добавлю - без кредитов , без денег гастеров и без постоянной електродоилки для населения и мелкого бизнеса при постоянном зеленом свете для кланов.