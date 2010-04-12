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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7177717871797180>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:53

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.47 котировки безналичного «американца» упали к цифре 27,68/27,71 UAH/USD на фоне сохранения объемных продаж СКВ. Регулятора, который вчера купил $10,0 млн., на рынке пока не видели.

На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,80/27,88 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.

По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.

Дата: 19 декабря 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,90/27,94 UAH/USD
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,414 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:04

  Василь-Рівне написав:
  Эвген написав:Я тут спрашивал, вроде старикан ссылку дал. !.8 льярда первый квартал, в лютому погашений на 1 льярд. Может я и не прав.

Не плутайте зовнішні, внутрішні та зовнішні+внутрішні борги. Нас тиснуть зовнішні в першу чергу, а з внутрішніми значно легше "парєшать" :P


Ну давит в основном просто валюта. А так вроде разобрался. 0.75 из общего 1.8 погасили. Но почти 1.0 остаётся висеть погашений и выплат.

Интересно, известно кто это счастливец? Зовнишний чи свий, внутришний?.
Если свой, туши свет, приехали. Просто так своим долги заранее не отдают. Из нашего бюджета трещавшего.
Я больше про затишье по выплатам валютным до лютого. Если я правильно понял, нам деньги в долг дают не для развития, для этого хоть нолик но дорисовать к заимствованиям, или "инвестициям" пришлось бы. А на проедание, выплату долгов. А тут "стока" налили!
Востаннє редагувалось Эвген в Сер 19 гру, 2018 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Эвген написав:А так вроде разобрался

Не розібрались
  Эвген написав:туши свет, приехали. Просто так своим долги заранее не отдают. Из нашего бюджета трещавшего.

Не фантазуйте, не дочекаєтесь, залиште своє усьопропальство для мордора :evil: Тут вже на стаканчик вранішнього скломия не заробите, перебирайтесь на інший ресурс, тут всепропальство та українофобство не приживається :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Не фантазуйте, не дочекаєтесь,


Моей фантазии не хватит, что бы представитЬ, как за 1 гривну стока долгов Привата на бюджет повесить. Да и не жду я, просто пытаюсь понять.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Через пять лет ваша мечта сбылась!
И эти пять лет в Украину будут вливать немерянно.
Скоро привыкните к жиру и к улучшению жизни каждый день.

... вчора було "через два роки"..... сьогодні "через п'ять"(як "вчера раки...") :mrgreen:
- щей кажете, що "працювати треба".... :roll:

- а можна щось типу "вже і сьогодні"? :idea:
- ну, наприклад, як "Мальдіви за пів ляма" :lol:

п. с.
... а тим часом у Лева запах мандарин і шоколаду..... ну і солодкого курсу 73/82
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:23

  Эвген написав:
  Василь-Рівне написав:Не фантазуйте, не дочекаєтесь,


Моей фантазии не хватит, что бы представитЬ, как за 1 гривну стока долгов Привата на бюджет повесить. Да и не жду я, просто пытаюсь понять.


ПриватБанк обсуждают на другой ветке. Попрошу ближе к профилю ветки. И без провокаций!

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PS

Да ты еще и клонов наплодил. ИГНАТа, например.

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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:32

Re: Валютный рынок в контексте

ИМХО:
1.Ближайшие цели - не движение к 27,а движение к 28-50,нормальный такой промежуточный полустанок.
2.Экономика в принципе дохлая,темпы развития дохлые,никаких прорывов и реальных реформ,ну кроме нарастания фискального давления на население,мелкий и средний бизнес - на горизонте не просматривается. Пока не начнут хоть немного доить олигархов и монополии - вообще ни фига в этой стране хорошего в экономическом плане не будет, а так - сколько можна доить корову ( население) и почти не давать ей пожевать.
3.Транш МВФ - тоже какой-то дохлый,мизерная сумма ,учитывая размеры выплат по долгам.
4.Выборы весной,а следующий транш в лучшем случае в мае объявили,а ведь мы проснемся в совершенно иной стране после выборов,независимо от их результата - будет либо регресс,либо прогесс, а вот такая стагнация (топтание почти на месте) как сейчас - маловероятна - долго в таком состоянии протянуть не удастся.
5. 29 - 29-50 на следующий год это нормальный рабочий вариант,при 30-ке на пике
6.При хорошем исходе обеих выборов ( каждый понимает слово "хороший" по своему конечно) - не пройдена еще точка невозврата даже к 22-23(ведь страна все еще остается потенциально багатющей) - спустя определенное время, как не исключен и другой сценарий - в случае консервации нынешней ситуации (деградация экономики перемешанная с тотальной топ-коррупцией и с массовой экономической миграцией)-перманентное ослабление нацвалюты.
7.Но, все будет хорошо,ведь экономика ,а не политика - базис, а не наоборот,так что расчитываю,что после выборов процессы деградации экономики,тотальной вип-коррупции,особенно в сфере энергоресурсов ,а значит и процесс массового экономического бегства гастеров будут остановлены и начнется экономический прогресс,а потерянных пяти лет жаль конечно.
8.Да,и традиционного летнего 26 - не будет(может нижней точкой будет 27-50 - 28 ?,и то не факт - как бы не 28-50 летний низ был ),ну разве там форс-мажор какой-нибудь - денег зальют от пуза, а не нынешние крохи от МВФ,ну или если землей запахнет,или миром,тогда да - направление локомотив поменяет ,но пока что - нам к другой станции.
9. Ну а общее состояние страны,результат последних 5-ти лет - это дефолт, все ,что наработали за 5 лет - это экономический дефолт.
Это не я сказал,это сказал Вова Гройсман - : "без кредитов - страна в дефолте".А я еще добавлю - без кредитов , без денег гастеров и без постоянной електродоилки для населения и мелкого бизнеса при постоянном зеленом свете для кланов.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 19 гру, 2018 13:00, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:35

Привет из Днепра-6

Около 12.31 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, немного отскочив к отметке 27,685/27,695 UAH/USD на покупках казенных коммбанков, взявших на себя функции регулятора. На моменте равновесие спроса и оферов.

Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7369 UAH/USD, потеряв 12,31 коп.

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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:49

После утверждения новой программы с МВФ Украина поднялась на второе место в мире по долгам перед фондом, обогнав Грецию и почти сравнявшись с лидером рейтинга - Аргентиной. Такой вывод можно сделать, изучив данные этих стран на сайте Фонда.

С учетом выделения обещанных 3,9 миллиардов долларов, долги Киева перед МВФ составят 14,1 миллиарда. У Греции, которая теперь на третьем месте, текущий долг - 11,6 млрд, а у Аргентины - 14,6.

Если же учитывать только транш, обещанный в декабре - 1,4 миллиарда долларов - то Киев просто делит второе место с греками. У обеих стран выходит по 11,6 миллиардов долга.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:После утверждения новой программы с МВФ Украина поднялась на второе место в мире по долгам перед фондом,

Боргів треба набратись стільки, щоб МВФ навіть в голову не могла прийти ідея про їх повернення в найближчих 40-50 років і повернення як таких взагалі. Лише хардкор, лише реформи, лише карколомний розвиток з чергою від інвестмішків з млрд доларів в тремтячих руках з хабарями, щоб лише Україна великодушно взяла в них ці гроши без всяких гарантій на повернення, це для них має бути за честь бути донором нашої супердержави! Лише так! :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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