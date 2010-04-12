Додано: Сер 19 гру, 2018 13:31

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность продолжила возобновившееся накануне расширение, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало некоторое (с уровня 66 526,9 млн. грн. к отметке 67 289,5 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие продолжения компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.



Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, не тронувшись с отметки 27,77/27,80 UAH/USD, «намекнули», что готовы сразу же пойти вниз без предварительного низкооборотного подскока, как накануне. «Думаю, сразу будем снижаться», - поделился мнением наш консультант.



К 10.41 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Процесс катализировался новостью о возобновлении «отношений» МВФ и Киева.



По состоянию на 11.11 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,71/27,73 UAH/USD) на объемных продажах экспортеров.



Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых.

Эта динамика противоречит некоторому повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Следовательно, гривни от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, не хватает.



По состоянию на 11.47 котировки безналичного «американца» упали к цифре 27,68/27,71 UAH/USD на фоне сохранения объемных продаж СКВ.



Около 12.31 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, немного отскочив к отметке 27,685/27,695 UAH/USD на покупках казенных коммбанков, взявших на себя функции регулятора. На моменте равновесие спроса и оферов.



Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7369 UAH/USD, потеряв 12,31 коп.



Судя по всему, верные «вассалы» регулятора, которым НБУ поручил исполнить свои функции на нынешнем валютном межбанке, выкупая долларовые излишки с платформы Matching, около 13.08 покинули рынок, отправившись в столовую. Плоть слаба. Уход этих казенных покупателей СКВ привел к незначительной коррекции доллара, понизившегося на указанный час к 27,68/27,69 UAH/USD на фоне предобеденного спада торговой активности.



На этой отметке (27,68/27,69 UAH/USD)около 13.13 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 18 декабря по спросу и пор оферам прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 18 декабря по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1365, поднявшись до $1,1390 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1401 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).



На открытии торгов 19 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты пока низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 10,0-12,0 коп., офера потеряли 9,0-10,0 коп.), евро – 31,65/31,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос понизился на 5,0 коп., офера упали на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 20 пунктов, предложение потеряло 30 пунктов).



На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,80/27,88 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,91/27,97 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,416 UAH/RUB, Киев опт 27,88/27,93 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,88/27,93 UAH/USD, евро (опт) 31,70/31,77 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,77 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,75/27,95 UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,88/27,92 UAH/USD, розница – 27,80/27,95 UAH/USD; Запорожье – 27,85/27,95 UAH/USD; евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



Гривнепатриотичная эйфория на новости о возобновлении сотрудничества с МВФ, подкрепленная активными продажами СКВ экспортерами, у которых проблемы с гривневой ликвидностью при выросшем притоке внешнеторговой выручки из-за рубежа, обвалили курс безналичного «американца», вослед за которым вниз более сдержанным темпом ушел и его наличный «родственник».



Разумеется, «справка от благонадежности» от МВФ, которая «стоит» дороже миллиардных кредитов, не может не радовать. Однако, смею напомнить, что эти деньги подразумевают очень хороший менеджмент и, собственно, начало реальной работы в отечественной экономике.

Эйфория скоро пройдет, деньги упадут на счета Минфина, а остальным, требуется добавить оборотов. В конечном счете курс нацвалюты должен определяться не объемами внешних займов а состоянием отечественной экономике. Это азбучная истина, первым следствием которой в контексте валютного рынка мы ждем терминацию нынешнего обострения ревальвации гривни. Это нужно экспортерам и бюджету. Кроме того, вряд ли кому-то понравится, что новый сезон репатриации дивидендов встретят на фоне более дешевого доллара, получая дополнительные бонусы «на ровном месте».



Так что, вероятнее всего текущая коррекция безналичного доллара довольно скоро остановится.



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