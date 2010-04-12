ЩЕ болючіші і ЩЕ непопулярніші ніж досі?
пенсам ВЖЕ ЗАРАЗ не хватає нещасної пенсії на грабіжницькі тарифи ЖКГ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:21
Re: Валютный рынок в контексте
ЩЕ болючіші і ЩЕ непопулярніші ніж досі?
пенсам ВЖЕ ЗАРАЗ не хватає нещасної пенсії на грабіжницькі тарифи ЖКГ...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:23
Всі люди - брати (с)
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:31
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:32
ну надо ж постричь тех, кто всё откладывает на последний момент, кто cash-flow на хотя бы 3 месяца не рассчитывает
вчера у нас в Киеве на дорогах и возле супермаркетов такое творилось !!! Все впали в раж и ломанулись дружно за подарочками на Мыколая. В окраинных супермаркетах ещё вчера в обменках за доллар давали максимум 27,60
Без колебаний на рынке не будет навара (кукловодам) !
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:34
Re: Валютный рынок в контексте
Моя мама, пенсіонер, платить 0 грн і вона не одна така. Ви в курсі? Більше того, отримала в цьому році 630 грн за економію газу? Тобто не те, що нічого не заплатила за комунальні, а держава ще й заплатила їй! Про які грабіжницькі тарифи для пенсіонерів йде мова? Ви точно з України?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:36
правильно говорить НЕ ХВАТАЕТ ПЕНСИИ
а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже. Были у меня на выходных беларуские друзья, удивлялись на мои тарифы на электрику и 3000 льготных киловатт в отопительный сезон
А пенсионерам ни на что толком не хватает ! Без помощи детей / внуков я не представляю как им выжить
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:38
Посміхайтесь - і все буде добре.
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:46
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:55
Є речі,які не можна купити.
Для всього іншого - є Мастер-кард (с)
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:58
Конечно божеские.
Перебирал на днях свои американские коммунальные счета и сравнивал с украинскими.
Удивило. Счет только за канализацию (воду поставляет другая компания) за октябрь $53.33 ! Почти полторы тыщи гривен. Как некоторые из вас тут за газ. За просто сходить у себя дома в туалет! А я там в октябре был только несколько дней и ходил в туалет в этом месяце в основном в Украине.
Так что не газуйте на украинскую тарифную действительность.
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