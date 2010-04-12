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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7179718071817182>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:21

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Але для цього потрібно зробити вкрай болючі і непопулярні реформи.


ЩЕ болючіші і ЩЕ непопулярніші ніж досі? :)
пенсам ВЖЕ ЗАРАЗ не хватає нещасної пенсії на грабіжницькі тарифи ЖКГ...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:23

  Libo написав: Ты со вчерашнего дня тоже теперь Папин брат. Не русский сатанист, а украинский брат-христианин.
А братьев в беде не бросают.
А ты теперь её брат!
8) 8) 8)

Всі люди - брати (с)

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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:31

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Всі люди - брати (с)

"Ні, тато, мститися не можна!
Бо люди - то всі браття на землі
Окрім жидів, татар, масонів, нєгрів, бєларусів - котрих я ненавиджу
А так - я гуманіст, не то шо ви, папаша" (с) Подерев'янський
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:32

  Долярчик написав:...хтось зірвав "стоп-кран..... в літаку!"))) 73/82


ну надо ж постричь тех, кто всё откладывает на последний момент, кто cash-flow на хотя бы 3 месяца не рассчитывает :lol:
вчера у нас в Киеве на дорогах и возле супермаркетов такое творилось !!! Все впали в раж и ломанулись дружно за подарочками на Мыколая. В окраинных супермаркетах ещё вчера в обменках за доллар давали максимум 27,60 :oops:
Без колебаний на рынке не будет навара (кукловодам) !
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

  greenozon написав:ВЖЕ ЗАРАЗ не хватає нещасної пенсії на грабіжницькі тарифи ЖКГ...

Моя мама, пенсіонер, платить 0 грн і вона не одна така. Ви в курсі? Більше того, отримала в цьому році 630 грн за економію газу? Тобто не те, що нічого не заплатила за комунальні, а держава ще й заплатила їй! Про які грабіжницькі тарифи для пенсіонерів йде мова? Ви точно з України? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:36

  greenozon написав:
  tea написав:Але для цього потрібно зробити вкрай болючі і непопулярні реформи.


ЩЕ болючіші і ЩЕ непопулярніші ніж досі? :)
пенсам ВЖЕ ЗАРАЗ не хватає нещасної пенсії на грабіжницькі тарифи ЖКГ...


правильно говорить НЕ ХВАТАЕТ ПЕНСИИ
а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже. Были у меня на выходных беларуские друзья, удивлялись на мои тарифы на электрику и 3000 льготных киловатт в отопительный сезон :oops:
А пенсионерам ни на что толком не хватает ! Без помощи детей / внуков я не представляю как им выжить
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:38

  ЛАД написав:P.s. І не треба виділяти "жителів Кондопоги старшого віку" в якусь окрему категорію.

Посміхайтесь - і все буде добре.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:46

  greenozon написав:
  tea написав:Але для цього потрібно зробити вкрай болючі і непопулярні реформи.


ЩЕ болючіші і ЩЕ непопулярніші ніж досі? :)

Те,що ми робили 27 років - це різали хвіст кота частинами.
Польща провела шокову терапію,Грузія провела всі реформи за одну каденцію Саакашвілі.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:55

  Vitalych-new написав:Все впали в раж и ломанулись дружно за подарочками на Мыколая. В окраинных супермаркетах ещё вчера в обменках за доллар давали максимум 27,60 :oops:

Є речі,які не можна купити.
Для всього іншого - є Мастер-кард (с)

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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:58

  Vitalych-new написав:И
а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже.


Конечно божеские. :P
Перебирал на днях свои американские коммунальные счета и сравнивал с украинскими.
Удивило. Счет только за канализацию (воду поставляет другая компания) за октябрь $53.33 ! Почти полторы тыщи гривен. Как некоторые из вас тут за газ. За просто сходить у себя дома в туалет! А я там в октябре был только несколько дней и ходил в туалет в этом месяце в основном в Украине. :oops:
Так что не газуйте на украинскую тарифную действительность. :?
Libo
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