Долярчик написав:...хтось зірвав "стоп-кран..... в літаку!"))) 73/82
ну надо ж постричь тех, кто всё откладывает на последний момент, кто cash-flow на хотя бы 3 месяца не рассчитывает вчера у нас в Киеве на дорогах и возле супермаркетов такое творилось !!! Все впали в раж и ломанулись дружно за подарочками на Мыколая. В окраинных супермаркетах ещё вчера в обменках за доллар давали максимум 27,60 Без колебаний на рынке не будет навара (кукловодам) !
greenozon написав:ВЖЕ ЗАРАЗ не хватає нещасної пенсії на грабіжницькі тарифи ЖКГ...
Моя мама, пенсіонер, платить 0 грн і вона не одна така. Ви в курсі? Більше того, отримала в цьому році 630 грн за економію газу? Тобто не те, що нічого не заплатила за комунальні, а держава ще й заплатила їй! Про які грабіжницькі тарифи для пенсіонерів йде мова? Ви точно з України?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
tea написав:Але для цього потрібно зробити вкрай болючі і непопулярні реформи.
ЩЕ болючіші і ЩЕ непопулярніші ніж досі? пенсам ВЖЕ ЗАРАЗ не хватає нещасної пенсії на грабіжницькі тарифи ЖКГ...
правильно говорить НЕ ХВАТАЕТ ПЕНСИИ а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже. Были у меня на выходных беларуские друзья, удивлялись на мои тарифы на электрику и 3000 льготных киловатт в отопительный сезон А пенсионерам ни на что толком не хватает ! Без помощи детей / внуков я не представляю как им выжить
Vitalych-new написав:И а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже.
Конечно божеские. Перебирал на днях свои американские коммунальные счета и сравнивал с украинскими. Удивило. Счет только за канализацию (воду поставляет другая компания) за октябрь $53.33 ! Почти полторы тыщи гривен. Как некоторые из вас тут за газ. За просто сходить у себя дома в туалет! А я там в октябре был только несколько дней и ходил в туалет в этом месяце в основном в Украине. Так что не газуйте на украинскую тарифную действительность.