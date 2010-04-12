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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 718171827183718471857186>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Нам потрібна влада,яка б змогла всі реформи провести дуже стрімко.


А пересічні вже готові?

  Vitalych-new написав:вчера у нас в Киеве на дорогах и возле супермаркетов такое творилось !!! Все впали в раж и ломанулись дружно за подарочками на Мыколая.


Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:27

  Libo написав:
  Vadim V написав:У моей мамы пенсия 2500 грн.,50+ лет непрерывного стажа, но продолжает работать, за ноябрь коммуналки за квартиру 1000+ грн., субсидии в этом году 0,00 грн. :(


Значит помоги своей маме. Если ты порядочный сын и хочешь, чтобы твоя мама жила в тепле. А то тут все спекули-миллионеры и при этом клянчат у государства на обогрев своих мам. :?
Почему в нашем обществе побираться на коммуналку не есть стыдно? :roll:


Так можно за всех платить получается если есть деньги и разбрасывать деньги на ветер, судя по логике))
Математика проста газ для населения завышен, отсюда и повышение тарифов и т. д.
Вон Французы не были согласны с топливом и прочим, молодцы отсояли свое!
Свое нужно всегда отстаивать, а то можно стать миллионером из миллиардера :!:
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:35

Re: Валютный рынок в контексте

  jump написав:шикарно і усе в точку :!:
шкода, що +10-ку не можна поставити :D

Зрадофіли активізувалися? Це добрий знак, значить Україна на вірному шляху. Я представник бізнесу, ніхто мене не щимить більше ніж тоді, навіть в рази менше, як згадАю ті азіровські чорні сотні, та сплата податків на декілька кварталів для "плану" наперед і все решта, то хрещуся. Цікаво про кого там зрадофіли розказують? Часом країну не переплутали? :wink:
Замовкаю, бо зрадофілія тут, очевидно, вітається. Далі без мене, в шабаші зрадомазохизму на валютному ринку в контексті товктися, як на мене, не гідно :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 19 гру, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:37

  Ой+ написав:Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".


Томос. Божья благодать. Попёрли транши. Месяц праздников и веселья. В августе-сентябре ждите свечу вверх демографической кривой.
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:39

  Ой+ написав:А пересічні вже готові? Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".

Зубожіння основної маси населення з середини січня спостерігайте, зараз передноворічний « жир» , а потім до зарплатні , як мумії ходитимуть , та про «холодець» будуть мліти спогадами.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:42

  Перес де Куэльяр написав:
  Ой+ написав:А пересічні вже готові? Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".

Зубожіння основної маси населення з середини січня спостерігайте, зараз передноворічний « жир» , а потім


А потім будуть на рассолі та на пиві відходити, а тьолкі на дієті худнути ... Срізь так, не тількі в нас ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:46

  Libo написав:
  Vadim V написав:У моей мамы пенсия 2500 грн.,50+ лет непрерывного стажа, но продолжает работать, за ноябрь коммуналки за квартиру 1000+ грн., субсидии в этом году 0,00 грн. :(


Значит помоги своей маме. Если ты порядочный сын и хочешь, чтобы твоя мама жила в тепле.

Ты точно из Украины? :mrgreen:
Советские пенсионеры гордые , шоб у детей брать помощь.
  Libo написав:А то тут все спекули-миллионеры и при этом клянчат у государства на обогрев своих мам. :?

Я , когда и где это было?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:57

Re: Валютный рынок в контексте

Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.

Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.

Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на межбанке до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.

Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.

После обеденного перерыва нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, о чем дало понять снижение курса СКВ около 14.10 до 27,66/27,68 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.

В районе отметки 27,650/27,675 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 19 декабря.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7170 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,25% с 28,0672 UAH/USD до 27,7170 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 19 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50 годовых (с 12.10 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 19 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша уже 25 декабря вызвано прилив оптимизма и выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».

Во-вторых к среде растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.

В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным.

В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.

Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.

Во-вторых, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.

В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.

В-четвертых, на межбанке появились казенные банки, которые подобно НБУ, выкупали с платформы Matching излишки долларовой ликвидности.

Дата: 19 декабря 2018 г. 16.32

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,92 UAH/USD)
€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,82-85 UAH/EUR, к полудню - 31,63/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за динамичной коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.

После обеда на местном рынке ситуация не изменилась: сохранилось преобладание клиентских оферов валюты, реагируя на которое дилеры «неформального» рынка Днепра снижали действующие цены, довольно успешно обеспечивая своим дисконтирование текущее равновесие спроса и предложения.
Этот баланс покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.

Дата: 19 декабря 2018 г. 16.41
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,77/27,85 UAH/USD (с утра 27,88/27,93 UAH/USD, к полудню 27,80/27,88 UAH/USD)
€ 31,60/31,70 UAH/EUR (с утра 31,70/31,77 UAH/EUR, к полудню 31,58/31,70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке и катализированный преобладанием клиентского приноса.
Эти обстоятельства задали характер сессии 19 декабря на киевском рынке наличных, сведя его к перманентному дисконтирования действующих цен наперегонки с рынком.

На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,80/27,88 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.

После обеда на киевском наличном рынке сохранилось снижение действующих цен по вышеупомянутым причинам.

Непрерывным дисконтированием цен пары доллар-гривня дилерам столичного «неформального» наличного рынка удалось сохранить итоговый баланс, и это равновесие немного стимулировало ликвидность – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом», немного повысили показатели предыдущей сессии.

Дата: 19 декабря 2018 г. 16.25

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,85/27,95 UAH/USD)
€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,65/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,415 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в сопровождении
жесткого доминирования клиентского предложения валюты в оптовых количествах, клиентские покупки отсутствуют.

До полудня это преобладание «приноса» постепенно сменялось появлением клиентских покупок СКВ.

По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые «вдруг» «осознали» серьезную коррекцию безналичного «американца». Это «просветление» вызвало возобновление агрессивного «приноса», который не только перекосил рынок в свою сторону, но и уронил цены на местном рынке.

Высокая курсовая динамика на фоне итогового «перекоса» стоила запорожцам ликвидности – обороты, заслужив от дилеров наличного рынка Запорожья «трйоку», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.


Дата: 19 декабря 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,82/27,88 UAH/USD (с утра - 27,91/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,94 UAH/USD)
€ – 31,68/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)

US


дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:06

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.

Ви не розумієте - це проклятий шоколадник Порох з Вовкой Гройсманом бензин здешевили щоб населення стало частіше їздити, отже більше витрачати на пальне, тобто щоб нещасні українці зубожіли ще більше. Це їх підступний план вже тотального зубожіння пересічних! :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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