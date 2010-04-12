Додано: Сер 19 гру, 2018 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.



Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.



Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на межбанке до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.



Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.



После обеденного перерыва нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, о чем дало понять снижение курса СКВ около 14.10 до 27,66/27,68 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,650/27,675 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 19 декабря.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7170 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,25% с 28,0672 UAH/USD до 27,7170 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50 годовых (с 12.10 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша уже 25 декабря вызвано прилив оптимизма и выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».



Во-вторых к среде растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.



В-четвертых, на межбанке появились казенные банки, которые подобно НБУ, выкупали с платформы Matching излишки долларовой ликвидности.



Дата: 19 декабря 2018 г. 16.32



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,92 UAH/USD)

€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,82-85 UAH/EUR, к полудню - 31,63/31,77 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за динамичной коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.



После обеда на местном рынке ситуация не изменилась: сохранилось преобладание клиентских оферов валюты, реагируя на которое дилеры «неформального» рынка Днепра снижали действующие цены, довольно успешно обеспечивая своим дисконтирование текущее равновесие спроса и предложения.

Этот баланс покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 19 декабря 2018 г. 16.41

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,77/27,85 UAH/USD (с утра 27,88/27,93 UAH/USD, к полудню 27,80/27,88 UAH/USD)

€ 31,60/31,70 UAH/EUR (с утра 31,70/31,77 UAH/EUR, к полудню 31,58/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке и катализированный преобладанием клиентского приноса.

Эти обстоятельства задали характер сессии 19 декабря на киевском рынке наличных, сведя его к перманентному дисконтирования действующих цен наперегонки с рынком.



На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,80/27,88 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



После обеда на киевском наличном рынке сохранилось снижение действующих цен по вышеупомянутым причинам.



Непрерывным дисконтированием цен пары доллар-гривня дилерам столичного «неформального» наличного рынка удалось сохранить итоговый баланс, и это равновесие немного стимулировало ликвидность – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом», немного повысили показатели предыдущей сессии.



Дата: 19 декабря 2018 г. 16.25



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,85/27,95 UAH/USD)

€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,65/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,415 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в сопровождении

жесткого доминирования клиентского предложения валюты в оптовых количествах, клиентские покупки отсутствуют.



До полудня это преобладание «приноса» постепенно сменялось появлением клиентских покупок СКВ.



По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые «вдруг» «осознали» серьезную коррекцию безналичного «американца». Это «просветление» вызвало возобновление агрессивного «приноса», который не только перекосил рынок в свою сторону, но и уронил цены на местном рынке.



Высокая курсовая динамика на фоне итогового «перекоса» стоила запорожцам ликвидности – обороты, заслужив от дилеров наличного рынка Запорожья «трйоку», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.





Дата: 19 декабря 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,82/27,88 UAH/USD (с утра - 27,91/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,94 UAH/USD)

€ – 31,68/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)

RUB 0,410/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)



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