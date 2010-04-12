А пересічні вже готові?
Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:25
Re: Валютный рынок в контексте
А пересічні вже готові?
Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:27
Так можно за всех платить получается если есть деньги и разбрасывать деньги на ветер, судя по логике))
Математика проста газ для населения завышен, отсюда и повышение тарифов и т. д.
Вон Французы не были согласны с топливом и прочим, молодцы отсояли свое!
Свое нужно всегда отстаивать, а то можно стать миллионером из миллиардера
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:35
Re: Валютный рынок в контексте
Зрадофіли активізувалися? Це добрий знак, значить Україна на вірному шляху. Я представник бізнесу, ніхто мене не щимить більше ніж тоді, навіть в рази менше, як згадАю ті азіровські чорні сотні, та сплата податків на декілька кварталів для "плану" наперед і все решта, то хрещуся. Цікаво про кого там зрадофіли розказують? Часом країну не переплутали?
Замовкаю, бо зрадофілія тут, очевидно, вітається. Далі без мене, в шабаші зрадомазохизму на валютному ринку в контексті товктися, як на мене, не гідно
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 19 гру, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:37
Томос. Божья благодать. Попёрли транши. Месяц праздников и веселья. В августе-сентябре ждите свечу вверх демографической кривой.
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:39
Зубожіння основної маси населення з середини січня спостерігайте, зараз передноворічний « жир» , а потім до зарплатні , як мумії ходитимуть , та про «холодець» будуть мліти спогадами.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:42
А потім будуть на рассолі та на пиві відходити, а тьолкі на дієті худнути ... Срізь так, не тількі в нас ...
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:46
Ты точно из Украины?
Советские пенсионеры гордые , шоб у детей брать помощь.
Я , когда и где это было?
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:57
Re: Валютный рынок в контексте
Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.
Только не юля
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:00
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.
Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.
Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на межбанке до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.
Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.
После обеденного перерыва нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, о чем дало понять снижение курса СКВ около 14.10 до 27,66/27,68 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,650/27,675 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 19 декабря.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7170 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,25% с 28,0672 UAH/USD до 27,7170 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50 годовых (с 12.10 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша уже 25 декабря вызвано прилив оптимизма и выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».
Во-вторых к среде растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.
В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным.
В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.
В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.
В-четвертых, на межбанке появились казенные банки, которые подобно НБУ, выкупали с платформы Matching излишки долларовой ликвидности.
Дата: 19 декабря 2018 г. 16.32
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра – 27,85-87/27,92-93 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,92 UAH/USD)
€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,82-85 UAH/EUR, к полудню - 31,63/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за динамичной коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.
После обеда на местном рынке ситуация не изменилась: сохранилось преобладание клиентских оферов валюты, реагируя на которое дилеры «неформального» рынка Днепра снижали действующие цены, довольно успешно обеспечивая своим дисконтирование текущее равновесие спроса и предложения.
Этот баланс покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
Дата: 19 декабря 2018 г. 16.41
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,77/27,85 UAH/USD (с утра 27,88/27,93 UAH/USD, к полудню 27,80/27,88 UAH/USD)
€ 31,60/31,70 UAH/EUR (с утра 31,70/31,77 UAH/EUR, к полудню 31,58/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня, вызванный «медвежьим» трендом рынка «зеленого» безнала на межбанке и катализированный преобладанием клиентского приноса.
Эти обстоятельства задали характер сессии 19 декабря на киевском рынке наличных, сведя его к перманентному дисконтирования действующих цен наперегонки с рынком.
На 11.52 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,80/27,88 UAH/USD, евро – 31,58/31,70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилось снижение действующих цен по вышеупомянутым причинам.
Непрерывным дисконтированием цен пары доллар-гривня дилерам столичного «неформального» наличного рынка удалось сохранить итоговый баланс, и это равновесие немного стимулировало ликвидность – обороты, заслужив от киевских валютчиков «тройку с плюсом», немного повысили показатели предыдущей сессии.
Дата: 19 декабря 2018 г. 16.25
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,85/27,95 UAH/USD)
€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,65/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в сопровождении
жесткого доминирования клиентского предложения валюты в оптовых количествах, клиентские покупки отсутствуют.
До полудня это преобладание «приноса» постепенно сменялось появлением клиентских покупок СКВ.
По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые «вдруг» «осознали» серьезную коррекцию безналичного «американца». Это «просветление» вызвало возобновление агрессивного «приноса», который не только перекосил рынок в свою сторону, но и уронил цены на местном рынке.
Высокая курсовая динамика на фоне итогового «перекоса» стоила запорожцам ликвидности – обороты, заслужив от дилеров наличного рынка Запорожья «трйоку», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Дата: 19 декабря 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,82/27,88 UAH/USD (с утра - 27,91/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,94 UAH/USD)
€ – 31,68/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,80 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,414 UAH/RUB)
US
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:06
Re: Валютный рынок в контексте
Ви не розумієте - це проклятий шоколадник Порох з Вовкой Гройсманом бензин здешевили щоб населення стало частіше їздити, отже більше витрачати на пальне, тобто щоб нещасні українці зубожіли ще більше. Це їх підступний план вже тотального зубожіння пересічних!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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