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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71827183718471857186>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:09

  Libo написав: а тьолкі на дієті худнути ... Срізь так, не тількі в нас ... :?

Ви сьогодні цукерок не їли? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:15

  Libo написав: Месяц праздников и веселья. В августе-сентябре ждите свечу вверх демографической кривой.


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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:15

Re: Валютный рынок в контексте

А кому ще сьогодні приходила така смс? )))

POSNTORG
Швидше заберіть 360 000 грн! 0 800 30 95 35(БЕЗКОШТОВНО) Назвіть 15512
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:20

  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:22

  Долярчик написав:А кому ще сьогодні приходила така смс? )))

POSNTORG
Швидше заберіть 360 000 грн! 0 800 30 95 35(БЕЗКОШТОВНО) Назвіть 15512


Успел хоть забрать, бесплатно-то?
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Сер 19 гру, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:22

  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.

Это Вам повезло - ровно сегодня утром -1 грн ))
Мне другое не понятно - почему дизель не дешевеет??!
А это важная составляющая себестоимости почти всего....
Сейчас Дт и 95-й идут в одну цену (Вог, Окко). А раньше - Дт было на пару-тройку гривен дешевле 95-го...
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:24

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.



Зображення

Я бы добавил ещё курс доллар/гривня.
Но речь была не о причинах, а - реакции.
П.С. и кстати, говоря о цене нефти, мы говорим не о спот, а фьюче. Таким образом падение Брента только начинает отыгрывать.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 19 гру, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:27

  Василь-Рівне написав:Зрадофіли активізувалися? Це добрий знак, значить Україна на вірному шляху. Я представник бізнесу, ніхто мене не щимить більше ніж тоді, навіть в рази менше, як згадАю ті азіровські чорні сотні, та сплата податків на декілька кварталів для "плану" наперед і все решта, то хрещуся. Цікаво про кого там зрадофіли розказують? Часом країну не переплутали? Замовкаю, бо зрадофілія тут, очевидно, вітається. Далі без мене, в шабаші зрадомазохизму на валютному ринку в контексті товктися, як на мене, не

Так, так пане Василь . Бачите яка пам‘ять коротка в деяких, або від непідконтролиних схем відірвали які були за «донецьких бандюків» .То все зараз їм не подобається, скрізь згадують «попередників» -Азірових . А те що країну безбожно грабували і через рік дефолт назрівав, це вже забули, бо окрім 3.14дарашки вже ніхто й кошти не давав і ті $15ярд. чим би віддавали через два роки. Кримом? Крали і віджимали, як в останній день, тому народ і дав оцінку , «Банду геть». Знову зараз антиукраїнська «гідра» проявляється, мімікрували, стали гібридами, осміліли, дехто мову вивчив і лізуть знову до Влади за «шматком» .

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:28

  vovan_prm написав:Я бы добавил ещё курс доллар/гривня.
Но речь была не о причинах, а - реакции.

Зачем ? Я специально все цены перевел в доллары по курсу межбанка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:30

  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.


Ціна нафти пробила мінімальну позначку за рік
Барель нафти північноморської марки Brent ввечері у вівторок, 18 грудня, подешевшав до мінімуму від жовтня 2017 року — $55,91. Від початку дня падіння цін склало майже 6%.

Як повідомляє РБК, котирування WTI знизилися майже на 8% (коливалися на рівні 7,95–7,97%). Нафта цієї марки торгується на позначці приблизно $46,2.

Котирування продовжують падати на тлі торговельних суперечностей між Китаєм і США, а також прогнозів уряду США щодо зростання видобутку сланцевої нафти. За прогнозом CNBC, котирування у найближчі тижні продовжать падати через побоювання ринку щодо надлишку нафти.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... za-rik.htm


Чому українці переплачують 8 гривень за літр бензину і як за ці гроші воюють трейдери.
Отечественный рынок нефтепродуктов — зеркало работы всей украинской экономики: с одной стороны, государство отказалось от ручного регулирования цен на АЗС, с другой стороны — в упор не замечает, как рынок заполоняют нелегальные заправки.
Последние уже настолько уверенно себя чувствуют, что продают каждый третий литр автогаза, и каждый пятый литр дизеля в стране.
сегодня доля «теневиков» в сегменте дизельного топлива, составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа уже достиг отметки 30-50% в зависимости от региона. «Сейчас на топливном рынке Украины сложилась катастрофическая ситуация, которой не было с 90-х годов. В стране нелегально работает более 1,5 тысячи заправок (всего в стране около 6,5 тысяч АЗС — ЭП) и их количество постоянно растет»
https://www.epravda.com.ua/publications ... 18/643689/
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