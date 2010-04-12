Ви сьогодні цукерок не їли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:09
Ви сьогодні цукерок не їли?
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:15
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:15
Re: Валютный рынок в контексте
А кому ще сьогодні приходила така смс? )))
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:20
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:22
Успел хоть забрать, бесплатно-то?
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Сер 19 гру, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:22
Это Вам повезло - ровно сегодня утром -1 грн ))
Мне другое не понятно - почему дизель не дешевеет??!
А это важная составляющая себестоимости почти всего....
Сейчас Дт и 95-й идут в одну цену (Вог, Окко). А раньше - Дт было на пару-тройку гривен дешевле 95-го...
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:24
Я бы добавил ещё курс доллар/гривня.
Но речь была не о причинах, а - реакции.
П.С. и кстати, говоря о цене нефти, мы говорим не о спот, а фьюче. Таким образом падение Брента только начинает отыгрывать.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 19 гру, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:27
Так, так пане Василь . Бачите яка пам‘ять коротка в деяких, або від непідконтролиних схем відірвали які були за «донецьких бандюків» .То все зараз їм не подобається, скрізь згадують «попередників» -Азірових . А те що країну безбожно грабували і через рік дефолт назрівав, це вже забули, бо окрім 3.14дарашки вже ніхто й кошти не давав і ті $15ярд. чим би віддавали через два роки. Кримом? Крали і віджимали, як в останній день, тому народ і дав оцінку , «Банду геть». Знову зараз антиукраїнська «гідра» проявляється, мімікрували, стали гібридами, осміліли, дехто мову вивчив і лізуть знову до Влади за «шматком» .
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:28
Зачем ? Я специально все цены перевел в доллары по курсу межбанка.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:30
Ціна нафти пробила мінімальну позначку за рік
Барель нафти північноморської марки Brent ввечері у вівторок, 18 грудня, подешевшав до мінімуму від жовтня 2017 року — $55,91. Від початку дня падіння цін склало майже 6%.
Як повідомляє РБК, котирування WTI знизилися майже на 8% (коливалися на рівні 7,95–7,97%). Нафта цієї марки торгується на позначці приблизно $46,2.
Котирування продовжують падати на тлі торговельних суперечностей між Китаєм і США, а також прогнозів уряду США щодо зростання видобутку сланцевої нафти. За прогнозом CNBC, котирування у найближчі тижні продовжать падати через побоювання ринку щодо надлишку нафти.
Чому українці переплачують 8 гривень за літр бензину і як за ці гроші воюють трейдери.
Отечественный рынок нефтепродуктов — зеркало работы всей украинской экономики: с одной стороны, государство отказалось от ручного регулирования цен на АЗС, с другой стороны — в упор не замечает, как рынок заполоняют нелегальные заправки.
Последние уже настолько уверенно себя чувствуют, что продают каждый третий литр автогаза, и каждый пятый литр дизеля в стране.
сегодня доля «теневиков» в сегменте дизельного топлива, составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа уже достиг отметки 30-50% в зависимости от региона. «Сейчас на топливном рынке Украины сложилась катастрофическая ситуация, которой не было с 90-х годов. В стране нелегально работает более 1,5 тысячи заправок (всего в стране около 6,5 тысяч АЗС — ЭП) и их количество постоянно растет»
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