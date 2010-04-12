Libo написав:

Vitalych-new написав: И

а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже. а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже.

Конечно божеские.Перебирал на днях свои американские коммунальные счета и сравнивал с украинскими.Удивило. Счет только за канализацию (воду поставляет другая компания) за октябрь $53.33 ! Почти полторы тыщи гривен. Как некоторые из вас тут за газ. За просто сходить у себя дома в туалет! А я там в октябре был только несколько дней и ходил в туалет в этом месяце в основном в Украине.Так что не газуйте на украинскую тарифную действительность.