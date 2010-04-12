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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7183718471857186>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:31

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Я бы добавил ещё курс доллар/гривня.
Но речь была не о причинах, а - реакции.

Зачем ? Я специально все цены перевел в доллары по курсу межбанка.

Сорри, не узрел.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:34

  tmp01 написав:
  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.

Это Вам повезло - ровно сегодня утром -1 грн ))
Мне другое не понятно - почему дизель не дешевеет??!
А это важная составляющая себестоимости почти всего....
Сейчас Дт и 95-й идут в одну цену (Вог, Окко). А раньше - Дт было на пару-тройку гривен дешевле 95-го...

Тянутся за Польшей - там ДТ дороже бензина сейчас.
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
semen-semen
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:34

  jump написав:
  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.


Ціна нафти пробила мінімальну позначку за рік
Барель нафти північноморської марки Brent ввечері у вівторок, 18 грудня, подешевшав до мінімуму від жовтня 2017 року — $55,91. Від початку дня падіння цін склало майже 6%.

Та это все понятно.
Вопрос же простой:
Бензин подешевел. Где радость?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:38

  vovan_prm написав:
  jump написав:
  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.


Ціна нафти пробила мінімальну позначку за рік
Барель нафти північноморської марки Brent ввечері у вівторок, 18 грудня, подешевшав до мінімуму від жовтня 2017 року — $55,91. Від початку дня падіння цін склало майже 6%.

Та это все понятно.
Вопрос же простой:
Бензин подешевел. Где радость?

Подорожало на 8 потом упало на 4 , с чего радость?
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 19 гру, 2018 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:39

  Libo написав:
  Vitalych-new написав:И
а тарифы ЖКХ у нас не такие уже и грабительские - в рашке заметно выше, в Беларусе тоже.


Конечно божеские. :P
Перебирал на днях свои американские коммунальные счета и сравнивал с украинскими.
Удивило. Счет только за канализацию (воду поставляет другая компания) за октябрь $53.33 ! Почти полторы тыщи гривен. Как некоторые из вас тут за газ. За просто сходить у себя дома в туалет! А я там в октябре был только несколько дней и ходил в туалет в этом месяце в основном в Украине. :oops:
Так что не газуйте на украинскую тарифную действительность. :?

Билл Гейтс недавно потратил 370 миллионов баксов чтобы сделать унитаз без воды, получилось, наверное по вот таким заказам работал...запах там правда...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:47

  Vadim V написав:
Подорожало на 8 потом упало на 4 , с чего радость?

НА +8 за год, на -4 за месяц.
Не видно разницы?
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:49

  Captain Obvious написав:
  Долярчик написав:А кому ще сьогодні приходила така смс? )))

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Ко мне как то в скайпе обратился управляющий одного солидного филиала в Азии с предложением забрать 20 миллионов долларов одного утопленника, созвучного с моими регистрационными данными...был послан...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:51

Ой+

Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО
и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:51

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Але для цього потрібно зробити вкрай болючі і непопулярні реформи.

Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:54

  vovan_prm написав:
  Vadim V написав:
Подорожало на 8 потом упало на 4 , с чего радость?

НА +8 за год, на -4 за месяц.
Не видно разницы?

По итогу года +4 , куда ещё смотреть?
Тем более шо по нарастающей платили 11 месяцев из 12-ти.
Vadim V
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