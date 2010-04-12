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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7184718571867187>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57

... і будь тут мудрим ©

  Ой+ написав:
  tea написав:Нам потрібна влада,яка б змогла всі реформи провести дуже стрімко.


А пересічні вже готові?

  Vitalych-new написав:вчера у нас в Киеве на дорогах и возле супермаркетов такое творилось !!! Все впали в раж и ломанулись дружно за подарочками на Мыколая.


Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".

Товариство, не пишіть такого! - а то я дивлюсь на СВОЇ останні "каси" за останні дні і..... - таке враження, що ТІЛЬКИ ДО МЕНЕ заходять "тотально зубожілі"! :twisted: - а всі решта дають виручку ашотам в ашанах! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:58

  Vadim V написав:
  vovan_prm написав:
  Vadim V написав:
Подорожало на 8 потом упало на 4 , с чего радость?

НА +8 за год, на -4 за месяц.
Не видно разницы?

По итогу года +4 , куда ещё смотреть?
Тем более шо по нарастающей платили 11 месяцев из 12-ти.

На инфляцию, мать её :mrgreen:
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:04

  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.


качество хреновое(детонация, чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:17

  prodigy написав:
  vovan_prm написав:Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.


качество хреновое(детонация, чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)

У Вас карбюратор?

п.с. Днепр , неформал - ,80/,85
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:19

  prodigy написав:качество хреновое(детонация, чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)


А не пора ли драндулет на помойку выбрасывать? :roll:
Ездите черт знает на чем. Весь хлам сюда свезли. :?
Начинайте новую жизнь. Открывайте новые заможные горизонты. Новьё из салона. И только не задристанные Франция-Китай. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:23

vovan_prm

95-й бензин на одной и той же заправке

14 дек 2017-25,69грн (нефть 62 долл/бар) курс долл 27,15 грн
0,944долл/литр

14 дек 2018 -27,69грн (нефть 61,71 долл/бар) курс долл 27,75грн
0,997долл/литр

при одинаковой цене нефти практически -бензин дороже на 5% даже в долларах
или на 2 гривны
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:26

  Libo написав:
  prodigy написав:качество хреновое(детонация, чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)


А не пора ли драндулет на помойку выбрасывать? :roll:
Ездите черт знает на чем. Весь хлам сюда свезли. :?
Начинайте новую жизнь. Открывайте новые заможные горизонты. Новьё из салона. И только не задристанные Франция-Китай. :?


машина покупалась в салоне с нуля :mrgreen:
сервис только у официалов, пробег 52т
RX350
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32

  prodigy написав:
95-й бензин на одной и той же заправке

14 дек 2017-25,69грн (нефть 62 долл/бар) курс долл 27,15 грн
0,944долл/литр

14 дек 2018 -27,69грн (нефть 61,71 долл/бар) курс долл 27,75грн
0,997долл/литр

при одинаковой цене нефти практически -бензин дороже на 5% даже в долларах
или на 2 гривны

Ещё и жалуетесь , на какой помойке такая цена?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:51

  prodigy написав:
машина покупалась в салоне с нуля :mrgreen:
сервис только у официалов, пробег 52т
RX350

Свечи попробуйте заменить.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:12

  vovan_prm написав:.......
Та это все понятно.
Вопрос же простой:
Бензин подешевел. Где радость?

Я согласен и радуюсь. :)
Причём, заметьте, я не "выл" по поводу роста цены, вполне понимая обоснованность. Единственное, писал, что откат при снижении цены нефти у нас происходит значительно слабее и обычно не до начальных цифр.
Согласен с Вами, что мы смотрим цену фьючерсов на нефть, т.е. цены на бензин отыгрывают с задержкой. Но цена нефти уже с начала ноября ниже летней, а где-то с 20 ноября уже и ниже весенней. Бензин пока не отыграл.
Кроме того, ещё раз подчёркиваю объективность предыдущего роста и текущего отката цен на бензин соотв. движениями цен на нефть, учитывая, что практически вся нефть (или бензин) у нас покупные.
Т.е. в росте-падении цен на бензин нет ни вины, ни заслуги нашего правительства.
По итогу года +4 , куда ещё смотреть?
Тем более шо по нарастающей платили 11 месяцев из 12-ти.

На инфляцию, мать её

Инфляция в долларах столько не составила. :) А цена нефти и покупного бензина - в долларах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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