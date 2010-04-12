Додано: Сер 19 гру, 2018 18:12

vovan_prm написав: .......

Та это все понятно.

Вопрос же простой:

Бензин подешевел. Где радость? .......Та это все понятно.Вопрос же простой:Бензин подешевел. Где радость?

По итогу года +4 , куда ещё смотреть?

Тем более шо по нарастающей платили 11 месяцев из 12-ти.

На инфляцию, мать её На инфляцию, мать её

Я согласен и радуюсь.Причём, заметьте, я не "выл" по поводу роста цены, вполне понимая обоснованность. Единственное, писал, что откат при снижении цены нефти у нас происходит значительно слабее и обычно не до начальных цифр.Согласен с Вами, что мы смотрим цену фьючерсов на нефть, т.е. цены на бензин отыгрывают с задержкой. Но цена нефти уже с начала ноября ниже летней, а где-то с 20 ноября уже и ниже весенней. Бензин пока не отыграл.Кроме того, ещё раз подчёркиваю объективность предыдущего роста и текущего отката цен на бензин соотв. движениями цен на нефть, учитывая, что практически вся нефть (или бензин) у нас покупные.Т.е. в росте-падении цен на бензин нет ни вины, ни заслуги нашего правительства.Инфляция в долларах столько не составила.А цена нефти и покупного бензина - в долларах.