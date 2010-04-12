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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7184718571867187

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:16

  Долярчик написав:Товариство, не пишіть такого! - а то я дивлюсь на СВОЇ останні "каси" за останні дні і..... - таке враження, що ТІЛЬКИ ДО МЕНЕ заходять "тотально зубожілі"! :twisted: - а всі решта дають виручку ашотам в ашанах! :mrgreen:

Та то порохоботы, не обращайте внимания. Сейчас все форумы превращаются в мусорники из-за проплаченных ботов с разных сторон. Что-то у меня такое предчувствие, что народ не согласится, чтоб им правили эти еврейские ворюги - ни юлька, ни петро.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:27

Цікаво ,Фейслес тре повідомлення по темі , а про бензин і свічки в Лексусах то все добре .Ще раз :От що я і писав, політика тут зараз грає,
або Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або
сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:34

Господа, когда ФРС огласит свое решение ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:39

  edvardd написав:
  Captain Obvious написав:
  Долярчик написав:А кому ще сьогодні приходила така смс? )))

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Успел хоть забрать, бесплатно-то?

Ко мне как то в скайпе обратился управляющий одного солидного филиала в Азии с предложением забрать 20 миллионов долларов одного утопленника, созвучного с моими регистрационными данными...был послан...

:)

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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:40

  zzzzzz написав:Господа, когда ФРС огласит свое решение ?


18:30 GMT на youtube будет трансляция
prodigy
 
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