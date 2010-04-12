Та то порохоботы, не обращайте внимания. Сейчас все форумы превращаются в мусорники из-за проплаченных ботов с разных сторон. Что-то у меня такое предчувствие, что народ не согласится, чтоб им правили эти еврейские ворюги - ни юлька, ни петро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:16
Та то порохоботы, не обращайте внимания. Сейчас все форумы превращаются в мусорники из-за проплаченных ботов с разных сторон. Что-то у меня такое предчувствие, что народ не согласится, чтоб им правили эти еврейские ворюги - ни юлька, ни петро.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:27
Цікаво ,Фейслес тре повідомлення по темі , а про бензин і свічки в Лексусах то все добре .Ще раз :От що я і писав, політика тут зараз грає,
або Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або
сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:39
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:40
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