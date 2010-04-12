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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7185718671877188>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:34

Господа, когда ФРС огласит свое решение ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:39

  edvardd написав:
  Captain Obvious написав:
  Долярчик написав:А кому ще сьогодні приходила така смс? )))

POSNTORG
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Успел хоть забрать, бесплатно-то?

Ко мне как то в скайпе обратился управляющий одного солидного филиала в Азии с предложением забрать 20 миллионов долларов одного утопленника, созвучного с моими регистрационными данными...был послан...

:)

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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:40

21,00 по Киеву

  zzzzzz написав:Господа, когда ФРС огласит свое решение ?


The final Federal Reserve interest rate decision of the year is here.

At 2:00 p.m. ET, the Fed is expected to announce a 25 basis point increase in the target range for its benchmark interest rate for the fourth time this year. This increase would set the Fed’s benchmark rate in a band of 2.25%-2.5%, the highest since the spring of 2008. It would mark the 9th interest rate increase since the financial crisis.

Along with Wednesday’s policy decision, the Fed will also release an updated set of economic forecasts, which includes the Fed’s dot plot that shows FOMC members’ expected path for interest rates over the coming years.

At 2:30 p.m. ET, Fed chair Jerome Powell will hold a press conference to discuss the central bank’s decision and updated forecast. This will be Powell’s fourth press conference of the year. Beginning in 2019, he will hold a press conference after all eight of the Fed’s policy meetings.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:52

  Перес де Куэльяр написав:Цікаво ,Фейслес тре повідомлення по темі , а про бензин і свічки в Лексусах то все добре .Ще раз :От що я і писав, політика тут зараз грає,
або Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або
сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.

*Відправлено з Чату


самому не смешно?
про бронекатера?

кстати, бронекатера- это стена Яценюка, только на море

Проект «Стена»: НАБУ задержала восьмого «друга Яценюка»
В августе этого года уже были задержаны 7 подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных для так называемого проекта «Стена».
Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине. Однако в действительности «Стена» Яценюка не смогла выдержать даже натиск диких кабанов.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:03

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:Цікаво ,Фейслес тре повідомлення по темі , а про бензин і свічки в Лексусах то все добре .Ще раз :От що я і писав, політика тут зараз грає,
або Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або
сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.

*Відправлено з Чату


самому не смешно?
про бронекатера?

кстати, бронекатера- это стена Яценюка, только на море

Проект «Стена»: НАБУ задержала восьмого «друга Яценюка»
В августе этого года уже были задержаны 7 подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных для так называемого проекта «Стена».
Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине. Однако в действительности «Стена» Яценюка не смогла выдержать даже натиск диких кабанов.
От ти потішний, мізки трохи вмикай . Та хоч на «лоханці» військовій пройти треба по протоці . А тут суперечки законодавства РФ і Договору на використання внутрішнього моря обох країн від 2003р. То чий «Закон» буде виконуватись? Розвиток подій прокручуй і як у разі конфлікту, це вплине на курс доляра.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:12

  Перес де Куэльяр написав: Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або
сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.

*Відправлено з Чату

Треба,щоб американські інструктори були на катерах.Тоді ескалації не буде.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:28

  Grisha1 написав:
  Долярчик написав:Товариство, не пишіть такого! - а то я дивлюсь на СВОЇ останні "каси" за останні дні і..... - таке враження, що ТІЛЬКИ ДО МЕНЕ заходять "тотально зубожілі"! :twisted: - а всі решта дають виручку ашотам в ашанах! :mrgreen:

Та то порохоботы, не обращайте внимания. Сейчас все форумы превращаются в мусорники из-за проплаченных ботов с разных сторон. Что-то у меня такое предчувствие, что народ не согласится, чтоб им правили эти еврейские ворюги - ни юлька, ни петро.


да вы шо? и каким образом народ скажет свое веское слово?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:28

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:
машина покупалась в салоне с нуля :mrgreen:
сервис только у официалов, пробег 52т
RX350

Свечи попробуйте заменить.

Помоему , прокладку. :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:34

  Перес де Куэльяр написав:Цікаво

Шо ты глаза вылупил, как баран на новые варота?
Все за всё ответят, всему своё время.
п.с. И ты тоже, не расслабляйся :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:49

На Росії встановили новорічну ялинку. :mrgreen:
https://s.ura.news/images/news/upload/n ... 3298df.jpg
Як там дід з Бійська казав:"Йолочка мнє нравіццо?Йолочка,б***,мнє нравіццо?" :mrgreen:
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