Цікаво ,Фейслес тре повідомлення по темі , а про бензин і свічки в Лексусах то все добре .Ще раз :От що я і писав, політика тут зараз грає, або Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.
Ко мне как то в скайпе обратился управляющий одного солидного филиала в Азии с предложением забрать 20 миллионов долларов одного утопленника, созвучного с моими регистрационными данными...был послан...
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
zzzzzz написав:Господа, когда ФРС огласит свое решение ?
The final Federal Reserve interest rate decision of the year is here.
At 2:00 p.m. ET, the Fed is expected to announce a 25 basis point increase in the target range for its benchmark interest rate for the fourth time this year. This increase would set the Fed’s benchmark rate in a band of 2.25%-2.5%, the highest since the spring of 2008. It would mark the 9th interest rate increase since the financial crisis.
Along with Wednesday’s policy decision, the Fed will also release an updated set of economic forecasts, which includes the Fed’s dot plot that shows FOMC members’ expected path for interest rates over the coming years.
At 2:30 p.m. ET, Fed chair Jerome Powell will hold a press conference to discuss the central bank’s decision and updated forecast. This will be Powell’s fourth press conference of the year. Beginning in 2019, he will hold a press conference after all eight of the Fed’s policy meetings.
Перес де Куэльяр написав:Цікаво ,Фейслес тре повідомлення по темі , а про бензин і свічки в Лексусах то все добре .Ще раз :От що я і писав, політика тут зараз грає, або Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.
кстати, бронекатера- это стена Яценюка, только на море
Проект «Стена»: НАБУ задержала восьмого «друга Яценюка» В августе этого года уже были задержаны 7 подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных для так называемого проекта «Стена». Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине. Однако в действительности «Стена» Яценюка не смогла выдержать даже натиск диких кабанов.
Перес де Куэльяр написав:Цікаво ,Фейслес тре повідомлення по темі , а про бензин і свічки в Лексусах то все добре .Ще раз :От що я і писав, політика тут зараз грає, або Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.
кстати, бронекатера- это стена Яценюка, только на море
Проект «Стена»: НАБУ задержала восьмого «друга Яценюка» В августе этого года уже были задержаны 7 подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных для так называемого проекта «Стена». Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине. Однако в действительности «Стена» Яценюка не смогла выдержать даже натиск диких кабанов.
От ти потішний, мізки трохи вмикай . Та хоч на «лоханці» військовій пройти треба по протоці . А тут суперечки законодавства РФ і Договору на використання внутрішнього моря обох країн від 2003р. То чий «Закон» буде виконуватись? Розвиток подій прокручуй і як у разі конфлікту, це вплине на курс доляра.
Перес де Куэльяр написав: Москалі обтєкають, дивлячись як наші військові катери проходять, або сценарій з форс-мажор №2., який ми спостерігали в кінці листопада ,ескалація конфлікту, що потягне за собою різке зростання котирувань доляра.
Долярчик написав:Товариство, не пишіть такого! - а то я дивлюсь на СВОЇ останні "каси" за останні дні і..... - таке враження, що ТІЛЬКИ ДО МЕНЕ заходять "тотально зубожілі"! - а всі решта дають виручку ашотам в ашанах!
Та то порохоботы, не обращайте внимания. Сейчас все форумы превращаются в мусорники из-за проплаченных ботов с разных сторон. Что-то у меня такое предчувствие, что народ не согласится, чтоб им правили эти еврейские ворюги - ни юлька, ни петро.
да вы шо? и каким образом народ скажет свое веское слово?