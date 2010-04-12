Шо ты глаза вылупил, как баран на новые варота?
Все за всё ответят, всему своё время.
п.с. И ты тоже, не расслабляйся
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:34
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:49
На Росії встановили новорічну ялинку.
Як там дід з Бійська казав:"Йолочка мнє нравіццо?Йолочка,б***,мнє нравіццо?"
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:52
Перес де Куэльяр
видно ты совсем безмозглый...
какой договор 2003?
РФ попирает законы международного права (международного!!!!),
аннексировала наши территории и не выполняет резолюции ООН (ООН!!!)
а тут какой-то межгосударственный договор
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:18
[quote="4531381:Долярчик"][/quote]Харош по форумам штаны протирать а то так и будут кассы по 50 грн в день:) .. А если серьёзно то обьёмы просто завались (Правда предвыборка даёт жару...)
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:20
По долару
Вообще сказка ... Заложено по 28,5 покупаешь по 27,8 прям даже никакие депозиты неужны
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24
Миграция окончена
Уровень средней зп (по моим фирмам ) впервые превысил 1500 у.е что немного не дотягивает до максимума в 1600 в 2008 году ...
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