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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:34
Перес де Куэльяр написав:
Цікаво
Шо ты глаза вылупил, как баран на новые варота?
Все за всё ответят, всему своё время.
п.с. И ты тоже, не расслабляйся
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:49
На Росії встановили новорічну ялинку. https://s.ura.news/images/news/upload/n ... 3298df.jpg
Як там дід з Бійська казав:"Йолочка мнє нравіццо?Йолочка,б***,мнє нравіццо?"
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:52
Перес де Куэльяр
видно ты совсем безмозглый...
какой договор 2003?
РФ попирает законы международного права (международного!!!!),
аннексировала наши территории и не выполняет резолюции ООН (ООН!!!)
а тут какой-то межгосударственный договор https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1206672
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:01
Пять страниц свечей, прокладок...
ДЕВОЧКИ, ВЫ ФОРУМОМ АаШИБЛИСЬ!
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сірий
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:18
Долярчик написав: сірий написав:
Пять страниц свечей, прокладок...
ДЕВОЧКИ, ВЫ ФОРУМОМ АаШИБЛИСЬ!
...і то ще "місячні" не почались!
Харош по форумам штаны протирать а то так и будут кассы по 50 грн в день:) .. А если серьёзно то обьёмы просто завались
(Правда предвыборка даёт жару...)
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Den
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:20
Вообще сказка ... Заложено по 28,5 покупаешь по 27,8
прям даже никакие депозиты неужны
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Den
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24
Den написав:
Вообще сказка ... Заложено по 28,5 покупаешь по 27,8
прям даже никакие депозиты неужны
Ден - тут в другій половині січня будуть продавати по 27.80,щоб влітку купити по 26.ХХ.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24
Уровень средней зп (по моим фирмам ) впервые превысил 1500 у.е что немного не дотягивает до максимума в 1600 в 2008 году ...
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Den
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