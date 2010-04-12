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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7185718671877188

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:34

  Перес де Куэльяр написав:Цікаво

Шо ты глаза вылупил, как баран на новые варота?
Все за всё ответят, всему своё время.
п.с. И ты тоже, не расслабляйся :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:49

На Росії встановили новорічну ялинку. :mrgreen:
https://s.ura.news/images/news/upload/n ... 3298df.jpg
Як там дід з Бійська казав:"Йолочка мнє нравіццо?Йолочка,б***,мнє нравіццо?" :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:52

Перес де Куэльяр

видно ты совсем безмозглый...
какой договор 2003?
РФ попирает законы международного права (международного!!!!),
аннексировала наши территории и не выполняет резолюции ООН (ООН!!!)

а тут какой-то межгосударственный договор



https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1206672
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:01

Пять страниц свечей, прокладок...
ДЕВОЧКИ, ВЫ ФОРУМОМ АаШИБЛИСЬ!
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:18

  Долярчик написав:
  сірий написав:Пять страниц свечей, прокладок...
ДЕВОЧКИ, ВЫ ФОРУМОМ АаШИБЛИСЬ!

...і то ще "місячні" не почались! :mrgreen:
Харош по форумам штаны протирать а то так и будут кассы по 50 грн в день:) .. А если серьёзно то обьёмы просто завались :) (Правда предвыборка даёт жару...)
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:19

  холява написав:удалил

Пізнайко - це не у Вас на роботі встановили ялинку?

https://bugaga.ru/uploads/posts/2015-12 ... e-elki.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:20

По долару

Вообще сказка ... Заложено по 28,5 покупаешь по 27,8 :) прям даже никакие депозиты неужны :)
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24

  Den написав:Вообще сказка ... Заложено по 28,5 покупаешь по 27,8 :) прям даже никакие депозиты неужны :)

Ден - тут в другій половині січня будуть продавати по 27.80,щоб влітку купити по 26.ХХ.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24

Миграция окончена

Уровень средней зп (по моим фирмам ) впервые превысил 1500 у.е что немного не дотягивает до максимума в 1600 в 2008 году ...
Den
 
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