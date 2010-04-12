edvardd написав:
Ко мне как то в скайпе обратился управляющий одного солидного филиала в Азии с предложением забрать 20 миллионов долларов одного утопленника, созвучного с моими регистрационными данными...был послан...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:39
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:40
21,00 по Киеву
The final Federal Reserve interest rate decision of the year is here.
At 2:00 p.m. ET, the Fed is expected to announce a 25 basis point increase in the target range for its benchmark interest rate for the fourth time this year. This increase would set the Fed’s benchmark rate in a band of 2.25%-2.5%, the highest since the spring of 2008. It would mark the 9th interest rate increase since the financial crisis.
Along with Wednesday’s policy decision, the Fed will also release an updated set of economic forecasts, which includes the Fed’s dot plot that shows FOMC members’ expected path for interest rates over the coming years.
At 2:30 p.m. ET, Fed chair Jerome Powell will hold a press conference to discuss the central bank’s decision and updated forecast. This will be Powell’s fourth press conference of the year. Beginning in 2019, he will hold a press conference after all eight of the Fed’s policy meetings.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:52
самому не смешно?
про бронекатера?
кстати, бронекатера- это стена Яценюка, только на море
Проект «Стена»: НАБУ задержала восьмого «друга Яценюка»
В августе этого года уже были задержаны 7 подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных для так называемого проекта «Стена».
Как известно, одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был тогдашний премьер Арсений Яценюк. Он уверял, что сооружение станет надежной преградой против возможного проникновения российских войск в Украине. Однако в действительности «Стена» Яценюка не смогла выдержать даже натиск диких кабанов.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:12
Треба,щоб американські інструктори були на катерах.Тоді ескалації не буде.
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:18
[quote="4531381:Долярчик"][/quote]Харош по форумам штаны протирать а то так и будут кассы по 50 грн в день:) .. А если серьёзно то обьёмы просто завались (Правда предвыборка даёт жару...)
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:20
По долару
Вообще сказка ... Заложено по 28,5 покупаешь по 27,8 прям даже никакие депозиты неужны
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:24
Миграция окончена
Уровень средней зп (по моим фирмам ) впервые превысил 1500 у.е что немного не дотягивает до максимума в 1600 в 2008 году ... PS Поддержу Василя Ривне что стало гораздо прощё работать и нет никаких наездов и проверок , правда в прошлем месяце были непонятки с регистрацией контрагентов и пришлось нехило попасть в НДС.. Ps Штат по всём фирмам более 200 людей ..
Востаннє редагувалось Den в Сер 19 гру, 2018 21:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:30
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