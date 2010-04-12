Украинские аграрии по состоянию на 19 декабря намолотили рекордные 70,1 млн тонн зерновых, превысив таким образом предыдущий максимум на 4 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. Согласно представленной инфографике, украинские аграрии в 2018 году собрали рекордный урожай кукурузы - 35,5 млн тонн, подсолнечника - 13,7 млн тонн и сои - 4,4 млн тонн. .......... Кроме того, по прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) может составить 47,2 млн тонн против 39,9 млн тонн в 2017 году. При этом с 1 июля текущего маркетингового года украинские аграрии уже экспортировали 21 млн тонн зерновых, в частности, пшеницы - 10,2 млн тонн, ячменя - 3,1 млн тонн, кукурузы - 7,5 млн тонн.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Международный валютный фонд не выведет Украину на уровень передовых стран мира. ...."Я не верю, что МВФ выведет Украину в передовые государства мира. Не верю. И если мы будем жить от транша к траншу, то уровень задолженности будет расти, а уровень инвестиций и уровень жизни - нет", - подчеркнул он. По словам экс-президента, около 55% украинской экономики находится в тени, а большинство своих средств состоятельные украинцы хранят в офшорах. "Если бы мы вывели хотя бы 20% теневой экономики в сферу публичности, мы бы получили 12 млрд долларов, и нам не надо было бы обращаться к МВФ и другим организациям с помощью", - отметил Кравчук.