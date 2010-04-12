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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71867187718871897190>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:36

ДС напоминает: День Св. Николая - не выходной. Прошу постить по профилю ветки, не опускаясь до трамвайного хамства.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:44

  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:Господа, когда ФРС огласит свое решение ?


21.00 Киева.

US


можно смотреть в прямом эфире

https://www.youtube.com/watch?v=fggHPABDEXc
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:06

Одно из объяснений благополучия гривни:
Украинские аграрии по состоянию на 19 декабря намолотили рекордные 70,1 млн тонн зерновых, превысив таким образом предыдущий максимум на 4 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно представленной инфографике, украинские аграрии в 2018 году собрали рекордный урожай кукурузы - 35,5 млн тонн, подсолнечника - 13,7 млн тонн и сои - 4,4 млн тонн.
..........
Кроме того, по прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) может составить 47,2 млн тонн против 39,9 млн тонн в 2017 году.
При этом с 1 июля текущего маркетингового года украинские аграрии уже экспортировали 21 млн тонн зерновых, в частности, пшеницы - 10,2 млн тонн, ячменя - 3,1 млн тонн, кукурузы - 7,5 млн тонн.


Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/agro/10383054-ukraina-sobrala-rekordnye-70-millionov-tonn-zerna.html


Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Международный валютный фонд не выведет Украину на уровень передовых стран мира.
...."Я не верю, что МВФ выведет Украину в передовые государства мира. Не верю. И если мы будем жить от транша к траншу, то уровень задолженности будет расти, а уровень инвестиций и уровень жизни - нет", - подчеркнул он. По словам экс-президента, около 55% украинской экономики находится в тени, а большинство своих средств состоятельные украинцы хранят в офшорах.
"Если бы мы вывели хотя бы 20% теневой экономики в сферу публичности, мы бы получили 12 млрд долларов, и нам не надо было бы обращаться к МВФ и другим организациям с помощью", - отметил Кравчук.


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10383348-kravchuk-schitaet-chto-mvf-ne-vyvedet-ukrainu-na-uroven-peredovyh-stran-mira.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:07

2,5% :D
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:08

  дядя Caша написав:ДС напоминает: День Св. Николая - не выходной. Прошу постить по профилю ветки, не опускаясь до трамвайного хамства.

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Всех с Праздником!!!
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:09

  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:Господа, когда ФРС огласит свое решение ?


21.00 Киева.

US

Итак есть реакция на решение.
Далее пресс-конференция.
А реакция на нее может быть диаметрально-противоположной.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Одно из объяснений благополучия гривни:

Как говорят некоторые из реальных аграриев , чем больше урожай тем больше затраты на его сбор/хранение и тем ниже цена продажи.
п.с. Имел ввиду тех которые не приближены к госкорыту .
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 19 гру, 2018 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:13

Биржевые индексы в Штатах единомоментно рухнули
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:21

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:Одно из объяснений благополучия гривни:

Как говорят некоторые из реальных аграриев , чем больше урожай тем больше затраты на его сбор/хранение и тем ниже цена продажи.

Мировые цены держатся на уровне, так что не знаю, как доходы аграриев, а валютные поступления в страну выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:26

  vovan_prm написав:....
Итак есть реакция на решение.
Далее пресс-конференция.
А реакция на нее может быть диаметрально-противоположной.

Посмотрим. Пока что впечатление такое, что перед решением всё приподняли, чтобы потом не падать, а вернуть на место. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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