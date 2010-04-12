Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.
Шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых.
zzzzzz написав:Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.
Шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых.
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Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания понизили оценку долгосрочного "нейтрального" значения процентной ставки до 2,8% с прогнозировавшихся в сентябре 3%, следует из прогнозов регулятора.
При этом в марте и июне регулятор прогнозировал этот показатель на уровне 2,9%.
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