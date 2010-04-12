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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7187718871897190>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 958
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
610
Всього голосів : 958
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:28

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:
  ЛАД написав:Одно из объяснений благополучия гривни:

Как говорят некоторые из реальных аграриев , чем больше урожай тем больше затраты на его сбор/хранение и тем ниже цена продажи.

Мировые цены держатся на уровне, так что не знаю, как доходы аграриев, а валютные поступления в страну выше.

б*** , причём мировые цены к рядовым фермерам Украины ? К корыту экспорта мандат имеют 3-три - 4-ре борова ... :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:36

Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.

Шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:37

Прогноз по росту ВВП США на 2018 год понижен до 3% с ожидавшихся в сентябре 3,1%, на 2019 год — до 2,3% с 2,5%.


Прогноз по инфляции на текущий год также понижен по сравнению с сентябрьской оценкой — до 1,9% с 2,1% на 2018 год и до 1,9% с 2% на 2019 год.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:43

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:
  Vadim V написав:....
Как говорят некоторые из реальных аграриев , чем больше урожай тем больше затраты на его сбор/хранение и тем ниже цена продажи.

Мировые цены держатся на уровне, так что не знаю, как доходы аграриев, а валютные поступления в страну выше.

б*** , причём мировые цены к рядовым фермерам Украины ? К корыту экспорта мандат имеют 3-три - 4-ре борова ... :(

Простите, мы здесь в основном обсуждаем влияние различных факторов на курс, а не доходы рядовых фермеров. :)
И б*** здесь не при чём.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:48

  zzzzzz написав:Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.

Шесть членов комитета проголосовали за три повышения ставки в следующем году. Еще пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых. Еще четыре человека хотят повысить ставку лишь единожды — до 2,625% годовых.


председатель сказал: 2 раза в 2019
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:50

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:б*** , причём мировые цены к рядовым фермерам Украины ? К корыту экспорта мандат имеют 3-три - 4-ре борова ... :(

Простите, мы здесь в основном обсуждаем влияние различных факторов на курс, а не доходы рядовых фермеров. :)
И б*** здесь не при чём.

б***, это доходы аграриев которые влияют , по вашему , на валютный рынок лёгкого поведения . :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:51

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:
  Vadim V написав:б*** , причём мировые цены к рядовым фермерам Украины ? К корыту экспорта мандат имеют 3-три - 4-ре борова ... :(

Простите, мы здесь в основном обсуждаем влияние различных факторов на курс, а не доходы рядовых фермеров. :)
И б*** здесь не при чём.

б***, это доходы аграриев которые влияют , по вашему , на валютный рынок лёгкого поведения . :(


Может пора на отдых ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:52

19.12 22:43
Пауэлл, ФРС: инфляционный тренд позволит ФРС в будущем проявить больше терпения
19.12 22:42
Пауэлл, ФРС: решения по денежно-кредитной политике будут определяться поступающиими данными
19.12 22:42
Пауэлл, ФРС: текущий уровень инфляции ниже ожидавшегося
19.12 22:42
Пауэлл, ФРС: в 2018 году ФРС повышала ставки более быстрыми темпами, нежели ожидалось
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: мы видим грядущее замедление темпов роста экономики США
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: волатильность финансового рынка выросла
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: финансовые условия ужесточились
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: темпы повышения ставок могут умеренно замедлиться
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: снижение прогноза по количеству повышений ставок в 2019 году должно поддержать экономику
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: большинство членов FOMC оптимистично оценивают экономические перспективы на 2019 год
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: курс монетарной политики не является предрешенным

http://www.profinance.ru/author_news_arch.php
Комментарии довольно мягкие.

prodigy, а где Вы смотрите, что именно 2 раза?

P.s. Вадика, похоже, пора добавлять в подпись. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 гру, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:53

Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания понизили оценку долгосрочного "нейтрального" значения процентной ставки до 2,8% с прогнозировавшихся в сентябре 3%, следует из прогнозов регулятора.


При этом в марте и июне регулятор прогнозировал этот показатель на уровне 2,9%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:55

  ЛАД написав:
19.12 22:43
Пауэлл, ФРС: инфляционный тренд позволит ФРС в будущем проявить больше терпения
19.12 22:42
Пауэлл, ФРС: решения по денежно-кредитной политике будут определяться поступающиими данными
19.12 22:42
Пауэлл, ФРС: текущий уровень инфляции ниже ожидавшегося
19.12 22:42
Пауэлл, ФРС: в 2018 году ФРС повышала ставки более быстрыми темпами, нежели ожидалось
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: мы видим грядущее замедление темпов роста экономики США
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: волатильность финансового рынка выросла
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: финансовые условия ужесточились
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: темпы повышения ставок могут умеренно замедлиться
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: снижение прогноза по количеству повышений ставок в 2019 году должно поддержать экономику
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: большинство членов FOMC оптимистично оценивают экономические перспективы на 2019 год
19.12 22:41
Пауэлл, ФРС: курс монетарной политики не является предрешенным

http://www.profinance.ru/author_news_arch.php
Комментарии довольно мягкие.

prodigy, а где Вы смотрите, что именно 2 раза?


смотрю в прямом єфире
https://www.youtube.com/watch?v=fggHPABDEXc
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