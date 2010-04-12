Додано: Сер 19 гру, 2018 21:59

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.



Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.



Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на МЕЖБАНКЕ до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.



Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.



После обеденного перерыва нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, о чем дало понять снижение курса СКВ около 14.10 до 27,66/27,68 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,650/27,675 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 19 декабря.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7170 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,25% с 28,0672 UAH/USD до 27,7170 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50 годовых (с 12.10 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша уже 25 декабря вызвано прилив оптимизма и выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».



Во-вторых к среде растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 19 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.



В-четвертых, на межбанке появились казенные банки, которые подобно НБУ, выкупали с платформы Matching излишки долларовой ликвидности, изъяв с рынка до $30,0 млн.



Наличный «неформальный» рынок следовал вниз, вослед за безналичным «американцем», «подталкиваемый» клиентскими настроениями. Реакция на более «жесткий» «медвежий» тренд безналичного доллара была закономерной, не тая в своей динамике сенсации. Держатели наличного «американца», накопленного в ноябре по более высоким, чем текущие, ценам, торопились расстаться с ним пытаясь сократить при этом неизбежные потери на курсе. Спешка катализировала откат наличного «американца», затянувшийся на всю среду.



Заметим, что большинство дилеров-«неформалов» системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Хмельницкий и Крыжополь) рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж наличного доллара, свидетельствовавшего о том, что в процессе перманентного, на протяжении торгов 19 декабря дисконтирования действующих цен, дилеры «успевали» за рынком, не допуская досадных перекосом.

Исключение составило Запорожье, где, со слов местных валютчиков, к исходу среды образовалось преобладание клиентского «приноса». Этот «перекос» в комплекте с высокой курсовой динамикой нанес урони итоговой ликвидности запорожского наличного рынка.



Рынки вышеперечисленных населенных пунктов констатировали сохранение оборотов на уровнях предыдущей сессии. Полагаю, закономерный при более выраженном «медвежьем» тренде рост ликвидности был нивелирован изрядной курсовой динамикой. Как известно, клиенты наличного рынка «не любят» значительные и динамичные курсовые изменения безотносительно их направленности, стараясь воздержаться в это время от значительных валютообменных проектов.

Однако, полагаю, к среде возникла ситуация, когда деваться пребывавшим в долларе клиента наличного рынка деваться было некуда – цена «американца» динамично падала, нанося потери «доллароматрасникам», купившим эту СКВ по более высокой цене.

Успевшие освободиться от долларовых «излишеств» ранее игроки вполне могли воспользоваться возможностью, прикупив наличную СКВ по демпинговым ценам. На носу новогодние и рождественские каникулы, и многим клиентам наличного рынка, купившим СКВ в эту среду, доллары наверняка пригодятся во время туристических поездок за Запад.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-11,0 коп. (лидировал в откате рынок Киева), офера потеряли 5,0-9,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» упали на 10,0-11,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на столько же.



В контексте использования внутридневной курсовой хроники наличного рынка в качестве прогноза на ближайшие торги валютного межбанка есть определенные сомнения. Прежде всего, с надвигающимися рождественскими каникулами, переносами рабочих дней на субботы и т.п. Полагаю, эти события внесут свои коррективы в ход торгов валютного межбанка на ближайшие дни. Причем, мы не исключаем досрочного появления на рынке импортеров с покупками СКВ для закрытия контрактов. С другой стороны, регулятор, чтоб экспортерам жилось «веселее», установил свой график обязательных продаж части экспортной выручки.



Итак, межбанковский валютный рынок Украины не будет работать две рабочие субботы декабря — 22 и 29 числа, а также 2 января 2019 года. Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка №40-0006/67364.



Банки не будут проводить покупку-продажу безналичной валюты, банковским казначействам поубавится работы. На Институтской хотят, чтобы они сосредоточились на подаче годовой отчетности.



В тоже время наличный валютообмен в стране никто не отменяет. Нацбанк подчеркнул, что его нужно будет производить в привычном режиме.

Для финансовых же директоров предприятий регулятор выписал четкий график продаж 50% валютной выручки в предпраздничные дни:



поступления за 21 и 22 декабря должны быть проданы 26 декабря;

поступления за 28 декабря нужно реализовать 3 января 2019 года;

поступления с 29 декабря по 3 января 2019 года (включительно) должны оказаться на межбанке 4 января.



Таким образом, полагаю, предновогодняя неделя будет достаточно низколиквидной на нашем валютном межбанке, а его участники постараются совершить максимум трансакций в ближайшие дни, не откладывая их на 28 декабря.



Полагаю, этот календарь поможет «заинтересованным лицам» профильного форума портала Finance.ua



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 19 декабря в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 19 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,80/27,87 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,417 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж. Вскоре из-за динамичной коррекции курса безналичного «американца» на межбанке выросла агрессивность клиентского предложения валюты, заставив «неформальных» дилеров Днепра реагировать дисконтированием действующих цен. Снижение курсов также требовали мероприятия по сохранению равновесия спроса и предложения.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.



После обеда на местном рынке ситуация не изменилась: сохранилось преобладание клиентских оферов валюты, реагируя на которое дилеры «неформального» рынка Днепра снижали действующие цены, довольно успешно обеспечивая своим дисконтирование текущее равновесие спроса и предложения.



Этот баланс покупок и продаж сохранился до самого закрытия торгов, в немалой степени способствуя приличным итоговым оборотам. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного «неформального» рынка Днепр «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 19 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 5,0-7,0 коп., офера потеряли столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 27,60/27,87 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 19-го с равновесной торговли в паре доллар-гривня. При этом с началом нисходящего тренда на рынке безналичного доллара, дилерам опта пришлось в спешном порядке снижать свои цены.



В дальнейшем до полудня эту операцию пришлось повторять неоднократно. И это привело текущие цены оптового сегмента наличного рынка Днепра по состоянию на 12.23 Киева к виду: 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB. На этот час у оптовиков равновесие спроса и предложения и невысокая торговая активность.



После обеда в оптовом сегменте ситуация не изменилась: котировки пар доллар-гривня и евро-гривня перманентно снижались, отвечая на настроения клиентов и одновременно при этом выравнивая спрос и предложение.



Это равновесие удалось сберечь до самого финиша сессии, что в значительной степени способствовало приличным оборотам. Последние, заслужив от оптовиков наличного «неформального» рынка Днепр «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 19 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре потеряли по 5,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника обе позиции наличного оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 декабря уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные потери бидов и снижение оферов на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 19-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого «медвежьим» трендом на рынке «зеленого» безнала, ставшего следствием новости о возобновлении «отношений» Киева с МВФ.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 19-го почти не интересовал клиентов. Причина очевидна: эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.



Поэтому высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1387 к $1,1421 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 34 пункта.



Полагаю, наши дилеры, понизив обе позиции наличного евро в течение среды в большей степени отреагировали на внутридневную заметную коррекцию наличного «американца». Кроме того, на это решение наших дилеров оказали ожидания повышения ставки Центробанком Америки после двухдневного заседания FOMC Федрезерва, что «технически» укрепит доллар относительно других системных мировых валют.



Несколько забегая вперед, заметим, что эти ожидания в 21.00 Киева оправдались: FOMC ФРС повысил ставку по федеральным фондам до 2,25-2,50%, а индекс доллара USDX взлетел на этой новости с уровня 96,02 к отметке 96,97 пункта.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1365, пара евро-доллар инициировала ралли, которое, проходя с перерывами, подняло пара по состоянию на 17.30 Киева ко внутридневному максимуму $1,1437. На этой отметке пара не засиделась, немного просев и консолидировавшись в диапазоне $1,1420-1,1430, который не покидала до 21.00 Киева, когда известие о том, что FOMC ФРС повысил ставку по федеральным фондам до 2,25-2,50%, уронило пару вначале к $1,1380, а спустя полчаса до $1,1375….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар 19-го вновь вырос. Индекс доллара стабилизировался и находится чуть выше минимальных уровней за вторник.



Все внимание инвесторов направлено на результаты двухдневного заседания Комитета открытого рынка (FOMC) ФРС США, которое завершится 21.00 Киева. Доходность 10-летних облигаций в США 18-го вновь упала на 0,030 пункта до уровня 2,830%.



Курс евро против фунта также укрепился. Поддержку курсу евро обеспечивают новости из Италии. Договоренности относительно бюджета на следующий год достигнуты, и Еврокомиссия прекратила процесс обсуждения возможных санкций. Разница между доходностью 10-летних итальянских и немецких облигаций достигла минимума с сентября. Акции банковского сектора в Италии выросли более чем на 3,5%.



Продолжается снижение прогнозов на темпы роста индекса ВВП, в Голландии прогноз на 2019 год уменьшен с 2,6% до 2,2%. На рынке говорят, что ожидание снижения темпов роста экономики во всем мире будет способствовать замедлению процесса повышения ставок.



Фьючерс на легкую нефть в США после падения в течение последних дней корректируется на 0.7% выше уровня $46,50 за баррель.



Курс доллара США в ходе торгов в среду опускается в ожидании итогов последнего в текущем году заседания FOMC Федрезерва, а также публикации прогнозов по экономике и денежно-кредитной политике на 2019 год.



Евро торгуется на европейской сессии рынка forex по состоянию на 15.30 Киева в районе $1,1403 против $1,1361 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в указанное время в районе ¥128,10 по сравнению со ¥127,83 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,34 против ¥112,52 во вторник.



Фунт стерлингов торгуется около $1,2627 против $1,2639 днем ранее и Є1,1074 евро по сравнению с Є1,1125 во вторник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду упал на 0,31%. Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,14%.

Основная часть профильных гуру полагают, что в среду ключевая ставка будет увеличена в четвертый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых.



Опубликованный в сентябре прогноз Федрезерва предполагал три подъема ставки в 2019 году. Однако многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено из-за торговых войн, торможения роста мировой экономики и слабости финансовых рынков. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал «голубиного» настроя ЦБ.



Тем временем Еврокомиссия приняла решение не штрафовать Италию за превышение таргетируемого дефицита бюджета страны в 2019 году, заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.



Ранее по итогам длительных консультаций с Брюсселем бюджет Италии на 2019 год был скорректирован и теперь предусматривает дефицит на уровне чуть больше 2% ВВП по сравнению с первоначальными 2,4%, которые нарушали правила Евросоюза и могли привести к дисциплинарным мерам со стороны Еврокомиссии.



Перед обнародованием решения FOMC экспертное сообщество разделилось во мнении по поводу того, какой шаг Федрезерва будет правильным.



Некоторые призывали ФРС воздержаться от повышения ставки и рекомендовали охладить ожидания рынка «голубиным коммюнике». Позиция этой группы была такова: замедление мировой экономики негативно отразится на США, окажет давление на показатель ВВП, настроения домохозяйств, повысит рыночную волатильность.



Иные гуру рекомендовали ФРС сохранить свой план повышения ставок на 2019 год. Эта группа аргументировала свою точку зрения так: резкая смена планов регулятора подорвет доверие к Джерому Пауэллу, появятся разговоры о том, что Центробанк «прогибается» под давлением американского президента. Также рынок может сделать вывод о том, что рыночная волатильность может управлять действиями Федрезерва.



Дональд Трамп многократно критиковал главу ФРС, считая повышение ставок неуместным.



«Невероятно, что ФРС вообще раздумывает над еще одним повышением ставки на фоне очень сильного доллара, практически отсутствующей инфляции, взрывающегося вокруг нас мира, горящего Парижа и проблем Китая», — заявил накануне в своем твиттере президент США.



Наиболее взвешенным, по нашему мнению, было бы компромиссное решение ФРС в виде более осторожного повышения ставок. Этот вариант соответствует посылу о независимости ФРС от политического давления. При этом слово «осторожное» значит, что регулятор может сообщить — дальнейшее ужесточение зависит от макроэкономических данных.



Именно на такой вариант закладывался рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам, прогнозируя повышение ставки на 25 базисных пунктов и «голубиный» текст итогового коммюнике FOMC.



На заседании FOMC 08 ноября обсуждался «гибкий подход» к перспективам изменения ставок, свидетельствовали опубликованные 29 ноября «минутки». Тогда большинство членов комитета предполагали, что постепенное повышение ставок в будущем соответствует поставленным целям. При этом подчеркивалось: курс монетарной политики не предопределен, он может быть скорректирован и в сторону ужесточения и в сторону повышения.



Если 19 декабря члены ФРС не изменят свой прогноз и сохранят на точечной диаграмме три точки, курс доллара может увидеть новые максимумы против корзины валют G10 в конце 2018 года.



Наши ожидания подразумевали, что ФРС уберет одну «точку», что будет означать 2 повышения ставок в 2019 году по 0,25% на каждом.



Так и получилось.



ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 0,25% до 2,25-2,50%, как и ожидалось, при этом прогноз по количеству ее повышений в 2019 году (так называемый «dot plot») снизился с трех до двух.



Компании продолжают создавать рабочие места, а потребители тратить деньги, говорится в заявлении ФРС.

ФРС проигнорировала недавний рост рыночной волатильности и заметное снижение рынка акций США: об этом в заявлении не говорится ни слова.

Фраза о «дальнейшем постепенном повышении ставок» скорректирована на «некоторое дальнейшее постепенное повышение ставок».

Доллар отреагировал на повышение ставки ростом против основных валют. Как и предполагалось.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и снижение на 7,0-10,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды по обеим позициям.



Торги рублем 19 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,417 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера потеряли 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 декабря по спросу понизились на 20 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.



Гривнепатриотичная эйфория на новости о возобновлении сотрудничества с МВФ, подкрепленная активными продажами СКВ экспортерами, у которых проблемы с гривневой ликвидностью при выросшем притоке внешнеторговой выручки из-за рубежа, обвалили курс безналичного «американца», вослед за которым вниз более сдержанным темпом ушел и его наличный «родственник».



Разумеется, «справка от благонадежности» от МВФ, которая «стоит» дороже миллиардных кредитов, не может не радовать. Однако, смею напомнить, что эти деньги подразумевают очень хороший менеджмент и, собственно, начало реальной работы в отечественной экономике.



Эйфория скоро пройдет, деньги упадут на счета Минфина, а остальным, требуется добавить оборотов. В конечном счете, курс нацвалюты должен определяться не объемами внешних займов, а состоянием отечественной экономике. Это азбучная истина, первым следствием которой в контексте валютного рынка мы ждем терминацию нынешнего обострения ревальвации гривни. Это нужно экспортерам и бюджету. Кроме того, вряд ли кому-то понравится, что новый сезон репатриации дивидендов встретят на фоне более дешевого доллара, получая дополнительные бонусы «на ровном месте».



Так что, вероятнее всего текущая коррекция безналичного доллара довольно скоро остановится.



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