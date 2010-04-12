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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:12
zzzzzz По темі, як прогнозували з Вами учора, сьогодні -10-20коп. сталося. Як міркуєте, завтра зупинемось, та можливо трохи вгору?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:18
Перес де Куэльяр написав:zzzzzz
По темі, як прогнозували з Вами учора, сьогодні -10-20коп. сталося. Як міркуєте, завтра зупинемось, та можливо трохи вгору?
ДС сегодня в вечернем обзоре написал что не ожидает дальнейшего гривнеукрепляжа, я согласен с ним. Не вижу я факторов для гривнеукрепляжа. Все эти игры Минфина ничего общего с экономикой не имеют.
Конечно теоретически минфин может и на 27 курс загнать, но это будет все искусственно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:30
zzzzzz написав: Перес де Куэльяр написав:zzzzzz
Навіщо шмарклю на кулак накручувати? Є слово, слово є сила.
Недругів на Ти, іншим повага.
Если я буду опускаться до его уровня то в бан отправлюсь вместе с этим неадекватом, а я нехочу уйти в бан из-за неадеквата и хамла.
На форуме есть замечательная функция «добавить в список недругов»
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:32
zzzzzz написав: Перес де Куэльяр написав:zzzzzz
По темі, як прогнозували з Вами учора, сьогодні -10-20коп. сталося. Як міркуєте, завтра зупинемось, та можливо трохи вгору?
ДС сегодня в вечернем обзоре написал что не ожидает дальнейшего гривнеукрепляжа, я согласен с ним. Не вижу я факторов для гривнеукрепляжа. Все эти игры Минфина ничего общего с экономикой не имеют.
Конечно теоретически минфин может и на 27 курс загнать, но это будет все искусственно.
Я ось думаю, новину про надання траншу ринок зараз відпрацює, але з обставин сезонності ефект нівелюється, якщо б це було в середині-кінці січня, то тренд сезонності могли б і розвернути, а так зараз нема дурних.
По заяві Турчинова, мокшанці з розуму сходять. Головне тепер коли "конвой" планують, до відміни ВС, чи вже після. Щоб знову потом не прийшлось вводити.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:36
Перес де Куэльяр
Не будет никаких конвоев.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:52
zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
Не будет никаких конвоев.
Ви гадаєте такі заяви голослівні? Міркую що ні. Присутність військово- морських сил України повинна бути на Азові, а також проходити безперешкодно протоку, бо визнаєм окупацію.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:54
zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
Не будет никаких конвоев.
Если и будет, то скорее всего пропустят со злорадной ухмылкой , вот видите, когда все правила соблюдают, мы не чиним препятствий, не то что было в прошлый раз. Стратегически пару катеров или буксир никакой погоды в Азовском море не делают, это всем и так понятно.
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