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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7188718971907191

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 959
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:12

zzzzzz По темі, як прогнозували з Вами учора, сьогодні -10-20коп. сталося. Як міркуєте, завтра зупинемось, та можливо трохи вгору?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:18

  Перес де Куэльяр написав:zzzzzz По темі, як прогнозували з Вами учора, сьогодні -10-20коп. сталося. Як міркуєте, завтра зупинемось, та можливо трохи вгору?


ДС сегодня в вечернем обзоре написал что не ожидает дальнейшего гривнеукрепляжа, я согласен с ним. Не вижу я факторов для гривнеукрепляжа. Все эти игры Минфина ничего общего с экономикой не имеют.
Конечно теоретически минфин может и на 27 курс загнать, но это будет все искусственно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:30

  zzzzzz написав:
  Перес де Куэльяр написав:zzzzzz Навіщо шмарклю на кулак накручувати? Є слово, слово є сила.

Недругів на Ти, іншим повага.


Если я буду опускаться до его уровня то в бан отправлюсь вместе с этим неадекватом, а я нехочу уйти в бан из-за неадеквата и хамла.

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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:32

  zzzzzz написав:
  Перес де Куэльяр написав:zzzzzz По темі, як прогнозували з Вами учора, сьогодні -10-20коп. сталося. Як міркуєте, завтра зупинемось, та можливо трохи вгору?


ДС сегодня в вечернем обзоре написал что не ожидает дальнейшего гривнеукрепляжа, я согласен с ним. Не вижу я факторов для гривнеукрепляжа. Все эти игры Минфина ничего общего с экономикой не имеют.
Конечно теоретически минфин может и на 27 курс загнать, но это будет все искусственно.
Я ось думаю, новину про надання траншу ринок зараз відпрацює, але з обставин сезонності ефект нівелюється, якщо б це було в середині-кінці січня, то тренд сезонності могли б і розвернути, а так зараз нема дурних.

По заяві Турчинова, мокшанці з розуму сходять. Головне тепер коли "конвой" планують, до відміни ВС, чи вже після. Щоб знову потом не прийшлось вводити.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:36

Перес де Куэльяр
Не будет никаких конвоев.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:52

  zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
Не будет никаких конвоев.
Ви гадаєте такі заяви голослівні? Міркую що ні. Присутність військово- морських сил України повинна бути на Азові, а також проходити безперешкодно протоку, бо визнаєм окупацію.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:54

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:Перес де Куэльяр
Не будет никаких конвоев.


Если и будет, то скорее всего пропустят со злорадной ухмылкой , вот видите, когда все правила соблюдают, мы не чиним препятствий, не то что было в прошлый раз. Стратегически пару катеров или буксир никакой погоды в Азовском море не делают, это всем и так понятно.
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