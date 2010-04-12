Додано: Чет 20 гру, 2018 01:39

Американская база в Украине давно напрашивается, думаю и американцы не против разместить что-то веселое поближе к рашке.

Возможно, блокируется самой нашей властью, ведь у нас там наверху привыкли сидеть на двух стульях, - и вашим и нашим, и Сша не потерять, и с рашкой окончательно не посраться.



Ну и ватная часть населения взвоет и может устроить бунты, ведь тогда путен уже ничего никогда не введет.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......