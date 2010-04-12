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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7189719071917192

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 959
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:29

  Captain Obvious написав:Американская база в Украине давно напрашивается, думаю и американцы не против разместить что-то веселое поближе к рашке.

А Вы думаете мы чего 5 год воюем? Будем в НАТО, будет на 2-й день база. От Харькова до москвы ракетам лететь чихнуть не успеете. Та же причина оккупации Крыма. Они свои ПРО и ядреные силы подальше от масквы, поближе к Вашингтону.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:56

Цены на металлы и стальные индексы припадают понемногу.

Лондон. LME
https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Stee ... tabIndex=2

NYSE
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx
Живите своим умом!
zzzzzz
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