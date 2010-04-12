А Вы думаете мы чего 5 год воюем? Будем в НАТО, будет на 2-й день база. От Харькова до москвы ракетам лететь чихнуть не успеете. Та же причина оккупации Крыма. Они свои ПРО и ядреные силы подальше от масквы, поближе к Вашингтону.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:29
А Вы думаете мы чего 5 год воюем? Будем в НАТО, будет на 2-й день база. От Харькова до москвы ракетам лететь чихнуть не успеете. Та же причина оккупации Крыма. Они свои ПРО и ядреные силы подальше от масквы, поближе к Вашингтону.
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:56
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