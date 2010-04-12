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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:44
Re: Валютный рынок в контексте
Юнекс/78, ОТП, Сбер, Агріколь/80.
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:07
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,64/27,66 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки резкого снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало изрядное (с уровня 67 289,5 млн. грн. к отметке 55 395,3 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие паузы компенсации НДС Казначейством при радикальным размещениях НБУ своих депосертификатов.
Эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», творивших «беспредел» на межбанке накануне.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 декабря с уровней: доллар – 27,60/27,90 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 19 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 19 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1377, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1422 на открытии торгов в Европе.
Дата: 20 декабря 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,83/27,87 UAH/USD
€ – 31,70/31,77 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,413 UAH/RUB
US
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:11
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, подтвердили наши ожидания от падения гривневого ресурса, понизившись к отметке 27,58/27,61 UAH/USD.
US
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:12
На ликвидность еще оказала влияния вчерашняя оплата по ОВГЗ ( оплата происходит по средам ) Так вот за гривневые ОВГЗ оплатили 11,3 млрд грн , а погашение с купоном вчера было на 4 млрд , итого 7,3 млрд ушло с рынка.
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:12
Я взагалі то писав про чеки в розмірі прожиткового мінімума, а це менше 2 кгрн., відповідно дозволяють собі такі витрати зараз значно більше 1,5-2 % населення і не тільки в "метро" а і в різних маркетах подрібніше. Більше того, ще мав потребу в обідній час буднього дня в ресторан в тому ж таки обл.центрі ЗУ, де ці ресторани на кожному перехресті, то прийшлось пройти декілька, щоб попасти на вільні місця. Ясно, що самотній хворій бабці жити не солодко. З другого боку розповіді, що комуналка більша за пенсію, то тільки, якщо прописані дітки чи ще щось таке, бо субсидія положена на середньостатистичну сім'ю з доходом менше 18 тис.
Перспективи стійкості гривні в мене викликають сумніви, але зараз, для людей які витрачають зразу все зароблене, ситуація не гірша ніж у 2013. Для тих хто має заощадження можливо всяке.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:26
Re: Валютный рынок в контексте
Ну, возможно на зиму загоны кончились.
Но может нежданчик прийти откуда не ждали, весной и летом острая фаза безвозвратной (с закреплением новых вершин) девальвации.
Тем более в первом квартале выплат нет.
Смена трендов и схем напрашивалась давно.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:31
Re: Валютный рынок в контексте
.... у Лева 70/80
- налітай-купляй! - шалено дешевий бакс взимку - розкупляй!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:32
Очень интересно. 14 декабря НБУ выдал кредитов на сумму 6,130 млрд.грн трем банкам на срок 77 дней , а опубликовал только данные одного банка из трех.
( Укргаз - 3,0 млрд.грн )
С чего бы это такая избирательность подхода ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:33
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