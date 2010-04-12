Captain Obvious написав: Смена трендов и схем напрашивалась давно.
Кем и когда напрашивалась? Экономика сугубо аграрная. Раньше сезонность сглаживалась металлургией, химией и частично машиностроением. Больше этого не будет. Снижение урожая или падение цен на агропродукцию - сразу будет влияние на курс. Раздача слонов" в виде популистических телодвижений, может только повлиять на масштаб.
По состоянию на 10.42 котировки доллара все еще пребывали на отметке 27,58/27,61 UAH/USD. По некоторым данным, откат остановился самостоятельно, без участия «внешних сил», появившимися покупками упавшей в цене валюты.
Дата: 20 декабря 2018 г. на 10.46 Рынок Запорожья:
Немного «отдохнув» на отметке 27,58/27,61 UAH/USD, безналичный «американец» возобновил коррекцию, оказавшись около 11.04 Киева на уровне 27,565/27,575 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты «нормальные».
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности в гривневой ликвидности, на которое указало некоторое (с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых) расширение спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта «вялая» динамика противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).
На открытии суетливых торгов 20 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).
На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в условиях доминирования «приноса». Ликвидность низкая.
zzzzzz написав:На ликвидность еще оказала влияния вчерашняя оплата по ОВГЗ ( оплата происходит по средам ) Так вот за гривневые ОВГЗ оплатили 11,3 млрд грн , а погашение с купоном вчера было на 4 млрд , итого 7,3 млрд ушло с рынка.
Общий результат по операциям казначейства почти -10,5. НБУ выкупил изрядную порцию валюты. По другим статьям ничего особо примечательного.
zzzzzz написав:Очень интересно. 14 декабря НБУ выдал кредитов на сумму 6,130 млрд.грн трем банкам на срок 77 дней , а опубликовал только данные одного банка из трех. ( Укргаз - 3,0 млрд.грн )
С чего бы это такая избирательность подхода ?
Скорее всего, остальной рефинанс был менее, чем на 30 дней. В сообщении о результатах тендера сроки не указывались.