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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7190719171927193

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 959
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:39

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Укргаз - 3,0 млрд.грн


Це, напевно, продовжили так старе рефінансування. В той же час
За 11 місяців 2018 року чистий прибуток УКРГАЗБАНКУ склав 688 млн грн, що вже перевищує запланований річний показник. https://www.ukrgasbank.com/press_center ... 88_mln_grn
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:44

  Captain Obvious написав:
Смена трендов и схем напрашивалась давно.


Кем и когда напрашивалась?
Экономика сугубо аграрная. Раньше сезонность сглаживалась металлургией, химией и частично машиностроением. Больше этого не будет. Снижение урожая или падение цен на агропродукцию - сразу будет влияние на курс.
Раздача слонов" в виде популистических телодвижений, может только повлиять на масштаб.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:49

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.42 котировки доллара все еще пребывали на отметке 27,58/27,61 UAH/USD. По некоторым данным, откат остановился самостоятельно, без участия «внешних сил», появившимися покупками упавшей в цене валюты.

Дата: 20 декабря 2018 г. на 10.46
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,75/27,84 UAH/USD
€ 31,60/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,412 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

Дата: 20 декабря 2018 г. на 10.38

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,78/27,84 UAH/USD
€ – 31,67/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,413 UAH/RUB

Дата: 20 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.51

Мелкий опт «неформал»

$ 27,75/27,85 UAH/USD
EUR 31,63/31,72 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 декабря в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:53

  asti написав:
  Captain Obvious написав:Тем более в первом квартале выплат нет
Как это нет??! - Февраль 1,7 ярда!

минфин тоже не согласен с кэпом :) https://www.minfin.gov.ua/news/view/int ... vsi-novini
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:07

Привет из Днепра-4

Немного «отдохнув» на отметке 27,58/27,61 UAH/USD, безналичный «американец» возобновил коррекцию, оказавшись около 11.04 Киева на уровне 27,565/27,575 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты «нормальные».

Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности в гривневой ликвидности, на которое указало некоторое (с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых) расширение спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта «вялая» динамика противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).

На открытии суетливых торгов 20 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).

На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в условиях доминирования «приноса». Ликвидность низкая.

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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:13

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:На ликвидность еще оказала влияния вчерашняя оплата по ОВГЗ ( оплата происходит по средам ) Так вот за гривневые ОВГЗ оплатили 11,3 млрд грн , а погашение с купоном вчера было на 4 млрд , итого 7,3 млрд ушло с рынка.

Общий результат по операциям казначейства почти -10,5.
НБУ выкупил изрядную порцию валюты.
По другим статьям ничего особо примечательного.
  zzzzzz написав:Очень интересно. 14 декабря НБУ выдал кредитов на сумму 6,130 млрд.грн трем банкам на срок 77 дней , а опубликовал только данные одного банка из трех.
( Укргаз - 3,0 млрд.грн )

С чего бы это такая избирательность подхода ?

Скорее всего, остальной рефинанс был менее, чем на 30 дней. В сообщении о результатах тендера сроки не указывались.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:21

Откупать уже бакс или подождать ещё?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:22

  Сибарит написав:Общий результат по операциям казначейства почти -10,5.

А можете расписать подробней что это за операции ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:29

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Общий результат по операциям казначейства почти -10,5.

А можете расписать подробней что это за операции ?

Подробной росписи у меня нет.
Могу предположить, что кроме поступлений от облигаций, там текущая уплата налогов, возврат НДС и бюджетные расходы. С минусом только облигации и налоги.
Сибарит
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  #<1 ... 7190719171927193
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