Додано: Чет 20 гру, 2018 11:07

Привет из Днепра-4



Немного «отдохнув» на отметке 27,58/27,61 UAH/USD, безналичный «американец» возобновил коррекцию, оказавшись около 11.04 Киева на уровне 27,565/27,575 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты «нормальные».



Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности в гривневой ликвидности, на которое указало некоторое (с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых) расширение спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта «вялая» динамика противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На открытии суетливых торгов 20 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в условиях доминирования «приноса». Ликвидность низкая.



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