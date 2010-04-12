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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 719271937194719571967197>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 959
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:47

  Libo написав:
  Taras Rudko написав: Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня. Десь на третьому курсі (кінець 1995) - стипуха була вже 120тисяч, а курс 180тисяч, тобто бідний студент отримував 0.6 бакса, і це ми ще підвищену стипендію отримували, а потім було впровадження гривні і курс був стабільним 1.8грн/долар до початку 1998


Нормальная з/п тогда была чуть выше - порядка $50.
Но и на $30 соглашались.
А вот если у тебя было $100-$150, то уже заможный пан, уже такого было боязно нах послать. Как сейчас с пятью тыщами ...
Про сейчас. Сейчас в Киеве за $500 кассирами не могут укомплектоваться.
От $50 до $500 - в 10 раз - наш двадцатилетний путь. :!:
И это двадцать лет беспрецедентного воровства и коррупции, двух революций, диктатуры донецкой уголовщины, русского вторжения и оккупации огромных территорий, войны и массовых убийств наших лучших людей ...
По мере реформ и наведения порядка очередное удвоение наших з/п произойдет значительно быстрее - в течение следующих 2-х лет. :!:
Через пару лет, если будете добросовестно и честно трудиться, будете иметь по штуке в месяц.
Но предупреждаю сразу!
Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.
:lol: :lol: :lol:

Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, так как Есть Москва а есть Россия и за МКАД ( московская кольцевая дорога) это совсем другая страна.
Про 500 у.е в регионах , других областных центрах - не Киев, это 12 часов в день 6 дней в неделю без выходных. По поводу конкретно кассиров то повторюсь есть НЕДОСТАЧА,
то есть товар крадут\пропадает\ списывают не верно, пересорт и так далее , то есть эта недостача почти НЕ зависит от кассира, да кассир может и сам ошибиться , но даже если он работает идеально и не ошибается, то ему всегда повесят недостачи и штрафы ... либо придумают либо в наглую выпишут. Текучка большая. Работа очень специфичная, мужики на ней работать не могут. Так что пример не репрезентативный. И я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .И у меня в супермаркете рядом с домом долго висела табличка о наборе кассиров около 5000 грн +- из них минималка + конверт МИНУС недостачи . Можно посмотреть на схожую работу оператор Новой почты практически недостижимый потолок ( при выполнении каких то планов по продажах картонных коробок и еще какихто планов) 8000 грн ну никак не 500 у.е
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:16

Привет из Днепра-5

По состоянию на 12.07 котировки безналичного «американца» понизились к цифре 27,55/27,57 UAH/USD на фоне сохранения продаж СКВ. Со слов дилеров системных банков, регулятора на рынке «не видели».

Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5880 UAH/USD, потеряв 14,89 коп.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали очень ограниченное снижение действующих цен, акцентированное в менее значимых оферах в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,75/27,82 UAH/USD, евро – 31,60/31,68 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие покупок и продаж, которое, собственно, и удерживает цены местного рынка от радикального отката. Обороты низкие.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют. На этом фоне в городе действуют цены: 27,67/27,75 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB.

Дата: 20 декабря 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,73/27,79 UAH/USD
€ – 31,63/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,412 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:16

  Ой+ написав:
  prodigy написав:Ой+
Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО
и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?


Я взагалі то писав про чеки в розмірі прожиткового мінімума, а це менше 2 кгрн., відповідно дозволяють собі такі витрати зараз значно більше 1,5-2 % населення і не тільки в "метро" а і в різних маркетах подрібніше. Більше того, ще мав потребу в обідній час буднього дня в ресторан в тому ж таки обл.центрі ЗУ, де ці ресторани на кожному перехресті, то прийшлось пройти декілька, щоб попасти на вільні місця. Ясно, що самотній хворій бабці жити не солодко. З другого боку розповіді, що комуналка більша за пенсію, то тільки, якщо прописані дітки чи ще щось таке, бо субсидія положена на середньостатистичну сім'ю з доходом менше 18 тис.
Перспективи стійкості гривні в мене викликають сумніви, але зараз, для людей які витрачають зразу все зароблене, ситуація не гірша ніж у 2013. Для тих хто має заощадження можливо всяке.


Тенденция и отдельные разведпризнаки подмечены правильно.
Последние два года шло резкое повышение доходов граждан, в первую очередь их з/п.
Гройсман оказался заранее информированным и в тренде.
Кем?
Масонерией.
Читаем вчерашние новости. Сравнием с трендом Гройсмана.
Трамп едет в Давос. Будет выступать с программным видением развития человечества. Сливают его главный мессидж. Главное средство в борьбе с бедностью на планете - ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА. :!:
Не Мировой банк как главный на планете институт по борьбе с бедностью, не социальная инфраструктура, не помощь, не социальная справедливрсть, не субсидии, не подачки, а ЗАРПЛАТА! Каждому по труду, но достойно.
Дайте достойную з/п и свободу. Человек сам ею распорядится, исходя из собственных интересов. Бедность при достойной з/п будет его сознательным выбором.
В течение ближайших года-двух вам дадут по тыще. Долларов или евро. Образованные и продвинутые будут иметь по пять. Хватит и на газ, и на супермаркеты, и на кабаки. Будет жир. :!:
И не надо со мной спорить.
Я вам пару лет назад обещал к следующим выборам президента по $500. Вы тоже не верили, сердились на меня и спорили. Сегодня уже даже кассирша в супермаркете их имеет.
У меня дар. :oops: Я вижу будущее. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:22

  Libo написав:
  Ой+ написав:
  prodigy написав:Ой+
Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО
и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?


Я взагалі то писав про чеки в розмірі прожиткового мінімума, а це менше 2 кгрн., відповідно дозволяють собі такі витрати зараз значно більше 1,5-2 % населення і не тільки в "метро" а і в різних маркетах подрібніше. Більше того, ще мав потребу в обідній час буднього дня в ресторан в тому ж таки обл.центрі ЗУ, де ці ресторани на кожному перехресті, то прийшлось пройти декілька, щоб попасти на вільні місця. Ясно, що самотній хворій бабці жити не солодко. З другого боку розповіді, що комуналка більша за пенсію, то тільки, якщо прописані дітки чи ще щось таке, бо субсидія положена на середньостатистичну сім'ю з доходом менше 18 тис.
Перспективи стійкості гривні в мене викликають сумніви, але зараз, для людей які витрачають зразу все зароблене, ситуація не гірша ніж у 2013. Для тих хто має заощадження можливо всяке.


Тенденция и отдельные разведпризнаки подмечены правильно.
Последние два года шло резкое повышение доходов граждан, в первую очередь их з/п.
Гройсман оказался заранее информированным и в тренде.
Кем?
Масонерией.
Читаем вчерашние новости. Сравнием с трендом Гройсмана.
Трамп едет в Давос. Будет выступать с программным видением развития человечества. Сливают его главный мессидж. Главное средство в борьбе с бедностью на планете - ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА. :!:
Не Мировой банк как главный на планете институт по борьбе с бедностью, не социальная инфраструктура, не помощь, не социальная справедливрсть, не субсидии, не подачки, а ЗАРПЛАТА! Каждому по труду, но достойно.
Дайте достойную з/п и свободу. Человек сам ею распорядится, исходя из собственных интересов. Бедность при достойной з/п будет его сознательным выбором.
В течение ближайших года-двух вам дадут по тыще. Долларов или евро. Образованные и продвинутые будут иметь по пять. Хватит и на газ, и на супермаркеты, и на кабаки. Будет жир. :!:
И не надо со мной спорить.
Я вам пару лет назад обещал к следующим выборам президента по $500. Вы тоже не верили, сердились на меня и спорили. Сегодня уже даже кассирша в супермаркете их имеет.
У меня дар. :oops: Я вижу будущее. :idea:

https://www.youtube.com/watch?v=-jwL78uWFuc
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:28

  yama написав:Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .


Это в провинции. А в Киеве продвинутая молодежь (с образованием, знанием языка и небольшим опытом) не хочет идти даже на голые 20 тыщ грн. Хотят 30 тыщ и больше.
Вот и получается в среднем $500.
Согласен, и это немного.
Но!
Сравни с 2014-м. И особенно с настроением людей.
Прогресс колоссальный.
И это только начало. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:33

Vadim V

Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь -
Корабль в плачевном состоянье.
Земля - корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

:?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:35

Запорожье 27.7-27.80

В Тасбанке по 27.74 наливают....проверено
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52

  Вкладчик1234 написав:Откупать уже бакс или подождать ещё?
Як писав один пан сьогодні "тихенько, ще не всі злили зелень" :mrgreen: . Слідкуємо, як зупинимось і треба відкупляти.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52

  Libo написав:
  Ой+ написав:
  prodigy написав:Ой+
Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО
и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?


Я взагалі то писав про чеки в розмірі прожиткового мінімума, а це менше 2 кгрн., відповідно дозволяють собі такі витрати зараз значно більше 1,5-2 % населення і не тільки в "метро" а і в різних маркетах подрібніше. Більше того, ще мав потребу в обідній час буднього дня в ресторан в тому ж таки обл.центрі ЗУ, де ці ресторани на кожному перехресті, то прийшлось пройти декілька, щоб попасти на вільні місця. Ясно, що самотній хворій бабці жити не солодко. З другого боку розповіді, що комуналка більша за пенсію, то тільки, якщо прописані дітки чи ще щось таке, бо субсидія положена на середньостатистичну сім'ю з доходом менше 18 тис.
Перспективи стійкості гривні в мене викликають сумніви, але зараз, для людей які витрачають зразу все зароблене, ситуація не гірша ніж у 2013. Для тих хто має заощадження можливо всяке.


В течение ближайших года-двух вам дадут по тыще.
У меня дар. :oops: Я вижу будущее. :idea:

если видите будущее, то должны знать что ровно через 2 года начнётся всемирная большая жoпa...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52

Привет из Днепра-6

К 12.49 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, замерев на отметке 27,55/27,57 UAH/USD на появившихся покупках.
На моменте равновесие спроса и оферов.

На этой отметке (27,55/27,57 UAH/USD)около 12.50 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.

US
дядя Caша
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