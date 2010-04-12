Додано: Чет 20 гру, 2018 11:47

Libo написав: Taras Rudko написав: Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня. Десь на третьому курсі (кінець 1995) - стипуха була вже 120тисяч, а курс 180тисяч, тобто бідний студент отримував 0.6 бакса, і це ми ще підвищену стипендію отримували, а потім було впровадження гривні і курс був стабільним 1.8грн/долар до початку 1998 Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня. Десь на третьому курсі (кінець 1995) - стипуха була вже 120тисяч, а курс 180тисяч, тобто бідний студент отримував 0.6 бакса, і це ми ще підвищену стипендію отримували, а потім було впровадження гривні і курс був стабільним 1.8грн/долар до початку 1998



Нормальная з/п тогда была чуть выше - порядка $50.

Но и на $30 соглашались.

А вот если у тебя было $100-$150, то уже заможный пан, уже такого было боязно нах послать. Как сейчас с пятью тыщами ...

Про сейчас. Сейчас в Киеве за $500 кассирами не могут укомплектоваться.

От $50 до $500 - в 10 раз - наш двадцатилетний путь.

И это двадцать лет беспрецедентного воровства и коррупции, двух революций, диктатуры донецкой уголовщины, русского вторжения и оккупации огромных территорий, войны и массовых убийств наших лучших людей ...

По мере реформ и наведения порядка очередное удвоение наших з/п произойдет значительно быстрее - в течение следующих 2-х лет.

Через пару лет, если будете добросовестно и честно трудиться, будете иметь по штуке в месяц.

Но предупреждаю сразу!

Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.

Нормальная з/п тогда была чуть выше - порядка $50.Но и на $30 соглашались.А вот если у тебя было $100-$150, то уже заможный пан, уже такого было боязно нах послать. Как сейчас с пятью тыщами ...Про сейчас. Сейчас в Киеве за $500 кассирами не могут укомплектоваться.От $50 до $500 - в 10 раз - наш двадцатилетний путь.И это двадцать лет беспрецедентного воровства и коррупции, двух революций, диктатуры донецкой уголовщины, русского вторжения и оккупации огромных территорий, войны и массовых убийств наших лучших людей ...По мере реформ и наведения порядка очередное удвоение наших з/п произойдет значительно быстрее - в течение следующих 2-х лет.Через пару лет, если будете добросовестно и честно трудиться, будете иметь по штуке в месяц.Но предупреждаю сразу!Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.

Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, так как Есть Москва а есть Россия и за МКАД ( московская кольцевая дорога) это совсем другая страна.Про 500 у.е в регионах , других областных центрах - не Киев, это 12 часов в день 6 дней в неделю без выходных. По поводу конкретно кассиров то повторюсь есть НЕДОСТАЧА,то есть товар крадут\пропадает\ списывают не верно, пересорт и так далее , то есть эта недостача почти НЕ зависит от кассира, да кассир может и сам ошибиться , но даже если он работает идеально и не ошибается, то ему всегда повесят недостачи и штрафы ... либо придумают либо в наглую выпишут. Текучка большая. Работа очень специфичная, мужики на ней работать не могут. Так что пример не репрезентативный. И я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .из них минималка + конверт. Можно посмотреть на схожую работу оператор Новой почтыну никак не 500 у.е