Taras Rudko написав: Вересень 1993 - курс був 5000 купоно-карбованців за долар, моя перша стипуха була 45000, що дорівнювало 9 баксам. Далі смутно пам'ятаю - курс валився чи не щодня. Десь на третьому курсі (кінець 1995) - стипуха була вже 120тисяч, а курс 180тисяч, тобто бідний студент отримував 0.6 бакса, і це ми ще підвищену стипендію отримували, а потім було впровадження гривні і курс був стабільним 1.8грн/долар до початку 1998
Нормальная з/п тогда была чуть выше - порядка $50. Но и на $30 соглашались. А вот если у тебя было $100-$150, то уже заможный пан, уже такого было боязно нах послать. Как сейчас с пятью тыщами ... Про сейчас. Сейчас в Киеве за $500 кассирами не могут укомплектоваться. От $50 до $500 - в 10 раз - наш двадцатилетний путь. И это двадцать лет беспрецедентного воровства и коррупции, двух революций, диктатуры донецкой уголовщины, русского вторжения и оккупации огромных территорий, войны и массовых убийств наших лучших людей ... По мере реформ и наведения порядка очередное удвоение наших з/п произойдет значительно быстрее - в течение следующих 2-х лет. Через пару лет, если будете добросовестно и честно трудиться, будете иметь по штуке в месяц. Но предупреждаю сразу! Всё равно будет не хватать и всё равно будете ныть.
Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, так как Есть Москва а есть Россия и за МКАД ( московская кольцевая дорога) это совсем другая страна. Про 500 у.е в регионах , других областных центрах - не Киев, это 12 часов в день 6 дней в неделю без выходных. По поводу конкретно кассиров то повторюсь есть НЕДОСТАЧА, то есть товар крадут\пропадает\ списывают не верно, пересорт и так далее , то есть эта недостача почти НЕ зависит от кассира, да кассир может и сам ошибиться , но даже если он работает идеально и не ошибается, то ему всегда повесят недостачи и штрафы ... либо придумают либо в наглую выпишут. Текучка большая. Работа очень специфичная, мужики на ней работать не могут. Так что пример не репрезентативный. И я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .И у меня в супермаркете рядом с домом долго висела табличка о наборе кассиров около 5000 грн +- из них минималка + конверт МИНУС недостачи . Можно посмотреть на схожую работу оператор Новой почты практически недостижимый потолок ( при выполнении каких то планов по продажах картонных коробок и еще какихто планов) 8000 грн ну никак не 500 у.е
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
По состоянию на 12.07 котировки безналичного «американца» понизились к цифре 27,55/27,57 UAH/USD на фоне сохранения продаж СКВ. Со слов дилеров системных банков, регулятора на рынке «не видели».
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5880 UAH/USD, потеряв 14,89 коп.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали очень ограниченное снижение действующих цен, акцентированное в менее значимых оферах в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,75/27,82 UAH/USD, евро – 31,60/31,68 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие покупок и продаж, которое, собственно, и удерживает цены местного рынка от радикального отката. Обороты низкие.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют. На этом фоне в городе действуют цены: 27,67/27,75 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB.
prodigy написав:Ой+ Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?
Я взагалі то писав про чеки в розмірі прожиткового мінімума, а це менше 2 кгрн., відповідно дозволяють собі такі витрати зараз значно більше 1,5-2 % населення і не тільки в "метро" а і в різних маркетах подрібніше. Більше того, ще мав потребу в обідній час буднього дня в ресторан в тому ж таки обл.центрі ЗУ, де ці ресторани на кожному перехресті, то прийшлось пройти декілька, щоб попасти на вільні місця. Ясно, що самотній хворій бабці жити не солодко. З другого боку розповіді, що комуналка більша за пенсію, то тільки, якщо прописані дітки чи ще щось таке, бо субсидія положена на середньостатистичну сім'ю з доходом менше 18 тис. Перспективи стійкості гривні в мене викликають сумніви, але зараз, для людей які витрачають зразу все зароблене, ситуація не гірша ніж у 2013. Для тих хто має заощадження можливо всяке.
Тенденция и отдельные разведпризнаки подмечены правильно. Последние два года шло резкое повышение доходов граждан, в первую очередь их з/п. Гройсман оказался заранее информированным и в тренде. Кем? Масонерией. Читаем вчерашние новости. Сравнием с трендом Гройсмана. Трамп едет в Давос. Будет выступать с программным видением развития человечества. Сливают его главный мессидж. Главное средство в борьбе с бедностью на планете - ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА. Не Мировой банк как главный на планете институт по борьбе с бедностью, не социальная инфраструктура, не помощь, не социальная справедливрсть, не субсидии, не подачки, а ЗАРПЛАТА! Каждому по труду, но достойно. Дайте достойную з/п и свободу. Человек сам ею распорядится, исходя из собственных интересов. Бедность при достойной з/п будет его сознательным выбором. В течение ближайших года-двух вам дадут по тыще. Долларов или евро. Образованные и продвинутые будут иметь по пять. Хватит и на газ, и на супермаркеты, и на кабаки. Будет жир. И не надо со мной спорить. Я вам пару лет назад обещал к следующим выборам президента по $500. Вы тоже не верили, сердились на меня и спорили. Сегодня уже даже кассирша в супермаркете их имеет. У меня дар. Я вижу будущее.
prodigy написав:Ой+ Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?
Я взагалі то писав про чеки в розмірі прожиткового мінімума, а це менше 2 кгрн., відповідно дозволяють собі такі витрати зараз значно більше 1,5-2 % населення і не тільки в "метро" а і в різних маркетах подрібніше. Більше того, ще мав потребу в обідній час буднього дня в ресторан в тому ж таки обл.центрі ЗУ, де ці ресторани на кожному перехресті, то прийшлось пройти декілька, щоб попасти на вільні місця. Ясно, що самотній хворій бабці жити не солодко. З другого боку розповіді, що комуналка більша за пенсію, то тільки, якщо прописані дітки чи ще щось таке, бо субсидія положена на середньостатистичну сім'ю з доходом менше 18 тис. Перспективи стійкості гривні в мене викликають сумніви, але зараз, для людей які витрачають зразу все зароблене, ситуація не гірша ніж у 2013. Для тих хто має заощадження можливо всяке.
Тенденция и отдельные разведпризнаки подмечены правильно. Последние два года шло резкое повышение доходов граждан, в первую очередь их з/п. Гройсман оказался заранее информированным и в тренде. Кем? Масонерией. Читаем вчерашние новости. Сравнием с трендом Гройсмана. Трамп едет в Давос. Будет выступать с программным видением развития человечества. Сливают его главный мессидж. Главное средство в борьбе с бедностью на планете - ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА. Не Мировой банк как главный на планете институт по борьбе с бедностью, не социальная инфраструктура, не помощь, не социальная справедливрсть, не субсидии, не подачки, а ЗАРПЛАТА! Каждому по труду, но достойно. Дайте достойную з/п и свободу. Человек сам ею распорядится, исходя из собственных интересов. Бедность при достойной з/п будет его сознательным выбором. В течение ближайших года-двух вам дадут по тыще. Долларов или евро. Образованные и продвинутые будут иметь по пять. Хватит и на газ, и на супермаркеты, и на кабаки. Будет жир. И не надо со мной спорить. Я вам пару лет назад обещал к следующим выборам президента по $500. Вы тоже не верили, сердились на меня и спорили. Сегодня уже даже кассирша в супермаркете их имеет. У меня дар. Я вижу будущее.
yama написав:Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .
Это в провинции. А в Киеве продвинутая молодежь (с образованием, знанием языка и небольшим опытом) не хочет идти даже на голые 20 тыщ грн. Хотят 30 тыщ и больше. Вот и получается в среднем $500. Согласен, и это немного. Но! Сравни с 2014-м. И особенно с настроением людей. Прогресс колоссальный. И это только начало.
prodigy написав:Ой+ Ок, 15-20 тысяч людей среднего класса и достатка регулярно отвариваются в МЕТРО и тратят там сходу месячный доход пересичного ...ну и каким это боком к остальному миллиону населения моего города?
Я взагалі то писав про чеки в розмірі прожиткового мінімума, а це менше 2 кгрн., відповідно дозволяють собі такі витрати зараз значно більше 1,5-2 % населення і не тільки в "метро" а і в різних маркетах подрібніше. Більше того, ще мав потребу в обідній час буднього дня в ресторан в тому ж таки обл.центрі ЗУ, де ці ресторани на кожному перехресті, то прийшлось пройти декілька, щоб попасти на вільні місця. Ясно, що самотній хворій бабці жити не солодко. З другого боку розповіді, що комуналка більша за пенсію, то тільки, якщо прописані дітки чи ще щось таке, бо субсидія положена на середньостатистичну сім'ю з доходом менше 18 тис. Перспективи стійкості гривні в мене викликають сумніви, але зараз, для людей які витрачають зразу все зароблене, ситуація не гірша ніж у 2013. Для тих хто має заощадження можливо всяке.
В течение ближайших года-двух вам дадут по тыще. У меня дар. Я вижу будущее.
если видите будущее, то должны знать что ровно через 2 года начнётся всемирная большая жoпa...
К 12.49 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, замерев на отметке 27,55/27,57 UAH/USD на появившихся покупках. На моменте равновесие спроса и оферов.
На этой отметке (27,55/27,57 UAH/USD)около 12.50 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.