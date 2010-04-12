yama написав:Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .
Это в провинции. А в Киеве продвинутая молодежь (с образованием, знанием языка и небольшим опытом) не хочет идти даже на голые 20 тыщ грн. Хотят 30 тыщ и больше. Вот и получается в среднем $500. Согласен, и это немного. Но! Сравни с 2014-м. И особенно с настроением людей. Прогресс колоссальный. И это только начало.
Добрый день. В это кто то верит? Или я живу в другом Киеве... может для узкоспециализированных квалификаций, но явно не для каждого второго "с образованием, знанием языка и небольшим опытом". Сколько времени читаю форум и не пишу но вот такое постоянное от Libo что у нас ЗП средняя 500 и предложения с голой 20 000 в Киеве не вяжется с той реальностью что вижу вокруг.
Опубликован Меморандум с МВФ - https://www.rbc.ua/rus/news/mvf-obnarodoval-tekst-memoranduma-ukrainoy-1545291471.html Из него, на мой взгляд, однозначно следует, что главная цель - обеспечение роста доходов бюджета (в частности, повышение цен на газ для населения имеет именно эту цель) и возврата долгов (это для тех, кто рассчитывает на "прощение" долгов Украины). Поэтому Libo, может быть, и прав насчёт того, что через 5 лет зарплата в 1000 долл. будет не редкость, но при этом цены могут вырасти так, что это будет меньше сегодняшних 500. И когда он сравнивает с 2013, он на минуточку забывает, что почти достигнув того уровня зарплат, мы резко увеличили многие цены (особенно ЖКХ) и продолжим это, судя по планам, и в дальнейшем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Вкладчик1234 написав:Откупать уже бакс или подождать ещё?
Якщо час терпить до літа - краще почекати.
Людина на гойдалці хоче ще пограти, а Ви до літа. Чи Ви вважаєте, що 28+ не буде?
Ну якщо на гойдалці,то нехай ще почекає.Ви ж бачите - на міжбанку і сьогодні курс пішов вниз.До 27.50 залишились лічені копійки. На готівці трохи інші курси.Сільський валютчик дорожче 27.00 купувати не хоче.