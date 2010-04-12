Додано: Чет 20 гру, 2018 13:03

почти

Опубликован Меморандум с МВФ -Из него, на мой взгляд, однозначно следует, что главная цель - обеспечение роста доходов бюджета (в частности, повышение цен на газ для населения имеет именно эту цель) и возврата долгов (это для тех, кто рассчитывает на "прощение" долгов Украины).Поэтому, может быть, и прав насчёт того, что через 5 лет зарплата в 1000 долл. будет не редкость, но при этом цены могут вырасти так, что это будет меньше сегодняшних 500. И когда он сравнивает с 2013, он на минуточку забывает, чтодостигнув того уровня зарплат, мы резко увеличили многие цены (особенно ЖКХ) и продолжим это, судя по планам, и в дальнейшем.