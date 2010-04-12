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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71937194719571967197>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 959
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:52

27.60-27.67/27.77-27.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:57

  Libo написав:
  yama написав:Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .


Это в провинции. А в Киеве продвинутая молодежь (с образованием, знанием языка и небольшим опытом) не хочет идти даже на голые 20 тыщ грн. Хотят 30 тыщ и больше.
Вот и получается в среднем $500.
Согласен, и это немного.
Но!
Сравни с 2014-м. И особенно с настроением людей.
Прогресс колоссальный.
И это только начало. :?

Добрый день. В это кто то верит? Или я живу в другом Киеве... может для узкоспециализированных квалификаций, но явно не для каждого второго "с образованием, знанием языка и небольшим опытом". Сколько времени читаю форум и не пишу но вот такое постоянное от Libo что у нас ЗП средняя 500 и предложения с голой 20 000 в Киеве не вяжется с той реальностью что вижу вокруг.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:59

  Вкладчик1234 написав:Откупать уже бакс или подождать ещё?

Якщо час терпить до літа - краще почекати.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:01

  zzzzzz написав:Цены на металлы и стальные индексы припадают понемногу.

Лондон. LME
https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Stee ... tabIndex=2

NYSE
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

На Росії заборонили на табло показувати курси валют.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:01

  tea написав:
  Вкладчик1234 написав:Откупать уже бакс или подождать ещё?

Якщо час терпить до літа - краще почекати.
Людина на гойдалці хоче ще пограти, а Ви до літа. Чи Ви вважаєте, що 28+ не буде?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:03

Опубликован Меморандум с МВФ - https://www.rbc.ua/rus/news/mvf-obnarodoval-tekst-memoranduma-ukrainoy-1545291471.html
Из него, на мой взгляд, однозначно следует, что главная цель - обеспечение роста доходов бюджета (в частности, повышение цен на газ для населения имеет именно эту цель) и возврата долгов (это для тех, кто рассчитывает на "прощение" долгов Украины).
Поэтому Libo, может быть, и прав насчёт того, что через 5 лет зарплата в 1000 долл. будет не редкость, но при этом цены могут вырасти так, что это будет меньше сегодняшних 500. И когда он сравнивает с 2013, он на минуточку забывает, что почти достигнув того уровня зарплат, мы резко увеличили многие цены (особенно ЖКХ) и продолжим это, судя по планам, и в дальнейшем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:04

  edvardd написав:
  Libo написав:У меня дар. :oops: Я вижу будущее. :idea:

если видите будущее, то должны знать что ровно через 2 года начнётся всемирная большая жoпa...

Сьогодні тут з"їзд Провидців. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:06

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  Вкладчик1234 написав:Откупать уже бакс или подождать ещё?

Якщо час терпить до літа - краще почекати.
Людина на гойдалці хоче ще пограти, а Ви до літа. Чи Ви вважаєте, що 28+ не буде?

Ну якщо на гойдалці,то нехай ще почекає.Ви ж бачите - на міжбанку і сьогодні курс пішов вниз.До 27.50 залишились лічені копійки.
На готівці трохи інші курси.Сільський валютчик дорожче 27.00 купувати не хоче.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:07

Re: Валютный рынок в контексте

У нас в этом году планируется «осваивать» бюджетные деньги до НГ?
При «освоении» курс растёт?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:09

Re: Валютный рынок в контексте

Киів ЧР починає гальма вмикати, зупиняємось, заявки починають вирівнюватись. 27.70/27.75
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 20 гру, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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