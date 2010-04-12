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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7194719571967197>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 959
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 959
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:09

  Captain Obvious написав:У нас в этом году планируется «осваивать» бюджетные деньги до НГ?

Звичайно.Гребтимуть як в останній день.Наступного грудня може вже не буде такої можливості - заробити на відкатах по тендерам.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:09

  edvardd написав:если видите будущее, то должны знать что ровно через 2 года начнётся всемирная большая жoпa...

Я цю новину, про ж***, чую уже років двадцять, якщо не тридцять )))
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:10

  Перес де Куэльяр написав:Киів ЧР починає гальма вмикати, зупиняємось, заявки починають вирівнюватись. 28.70/28.75

Чорний друг має рацію.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:12

Привет из Днепра-8

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,64/27,66 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки резкого снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало изрядное (с уровня 67 289,5 млн. грн. к отметке 55 395,3 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие паузы компенсации НДС Казначейством при радикальным размещениях НБУ своих депосертификатов.

Эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», творивших «беспредел» на межбанке накануне.

Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, подтвердили наши ожидания от падения гривневого ресурса, понизившись к отметке 27,58/27,61 UAH/USD.

По состоянию на 10.42 котировки доллара все еще пребывали на отметке 27,58/27,61 UAH/USD. По некоторым данным, откат остановился самостоятельно, без участия «внешних сил», появившимися покупками упавшей в цене валюты.

Немного «отдохнув» на отметке 27,58/27,61 UAH/USD, безналичный «американец» возобновил коррекцию, оказавшись около 11.04 Киева на уровне 27,565/27,575 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты «нормальные».

Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности в гривневой ликвидности, на которое указало некоторое (с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых) расширение спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта «вялая» динамика противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

По состоянию на 12.07 котировки безналичного «американца» понизились к цифре 27,55/27,57 UAH/USD на фоне сохранения продаж СКВ. Со слов дилеров системных банков, регулятора на рынке «не видели».

Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5880 UAH/USD, потеряв 14,89 коп.

Около 12.49 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, замерев на отметке 27,55/27,57 UAH/USD на появившихся покупках.
На моменте равновесие спроса и оферов.

На этой отметке (27,55/27,57 UAH/USD)около 12.50 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 декабря с уровней: доллар – 27,60/27,90 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 19 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 19 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1377, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1422 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).

На открытии суетливых торгов 20 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).

На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в условиях доминирования «приноса». Ликвидность низкая.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали очень ограниченное снижение действующих цен, акцентированное в менее значимых оферах в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,75/27,82 UAH/USD, евро – 31,60/31,68 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие покупок и продаж, которое, собственно, и удерживает цены местного рынка от радикального отката. Обороты низкие.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют. На этом фоне в городе действуют цены: 27,67/27,75 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB.

Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,83/27,87 UAH/USD, евро – 31,70/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,411/0,413 UAH/RUB, Киев опт 27,75/27,85 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,75/27,85 UAH/USD, евро (опт) 31,63/31,72 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,63/31,72 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,70/27,80 UAH/USD, розница – 27,65/27,85 UAH/USD; Запорожье – 27,75/27,84 UAH/USD; евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,412 RUB/USD.

Торги четверга на отечественном валютном межбанке сохранили жесткий нисходящий тренд в паре доллар гривня. Для этого было несколько причин.

Во-первых, как известно, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.

Во-вторых, динамика гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора индицировала нехватку гривневого ресурса, что подразумевало активные продажи СКВ игроками на межбанке ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы в гривне.

В-третьих, на рынке безналичного доллара все еще присутствует эйфория от новости о возобновлении сотрудничества Киева и МВФ, первым результатов которого станет транш 25 декабря.

В-четвертых, заметный список «медвежьих» драйверов для рынка безналичного доллара к четвергу подвинули пару доллар-гривня поближе к лавинообразному режиму саморазогрева на фоне пока не видимого участия регулятора в торгах.

Рискнем предположить, что безналичная пара доллар-гривня все же избежит обвального падения, которое, подчеркнем, является столь же вредным для нашей экономики, как и чрезмерная девальвация гривни. Рынок пока достаточно неспокойный и лишенный сдержанности. Обстановка, в целом, характерная для третьей декады декабря накануне длинных выходных и прочих, ломающих привычный ритм торгов, факторов.

Несмотря на это, мы оставляем прежний прогноз, ожидая скорое замедление текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня.

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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:15

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Киів ЧР починає гальма вмикати, зупиняємось, заявки починають вирівнюватись. 28.70/28.75

Чорний друг має рацію.
От Ви зрячий, "позначки бажання", поки виправляв, вже накнопали. Вибачте ввів в оману.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:22

Re: Валютный рынок в контексте

70/75
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:23

  ЛАД написав:Поэтому Libo, может быть, и прав насчёт того, что через 5 лет зарплата в 1000 долл. будет не редкость, но при этом цены могут вырасти так, что это будет меньше сегодняшних 500. И когда он сравнивает с 2013, он на минуточку забывает, что почти достигнув того уровня зарплат, мы резко увеличили многие цены (особенно ЖКХ) и продолжим это, судя по планам, и в дальнейшем.


Правильно хотите. Зарплату будущего благополучия, цены кризисного 2013 года, квартплату как в совдепии, красоту, внешность и потенцию как в 20-ть лет.
Поддерживаю. :lol:
Но жизнь устроена так, что Всеобщий Уравнитель если дает что-то одно, то взамен что-то другое забирает или урезает. И без нашего участия в выборе вариантов. 8)
Вы просили $500 и Он вам их дал.
Остальное частично отрезал и уменьшил. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:24

  zorka написав:70/75


Подтверждаю. Хотя, мо моим данным киевские ребята не очень следят за динамикой пары евро-доллар "в миру", занижая курс евронала.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:28

  Libo написав:
  yama написав:Киев это не Украина, точнее это не вся Украина, я бы ориентировался на зарплату в 250 у.е что в принципе и подтверждается гос статистикой .


Это в провинции. А в Киеве продвинутая молодежь (с образованием, знанием языка и небольшим опытом) не хочет идти даже на голые 20 тыщ грн. Хотят 30 тыщ и больше.
Вот и получается в среднем $500.
Согласен, и это немного.
Но!
Сравни с 2014-м. И особенно с настроением людей.
Прогресс колоссальный.
И это только начало. :?

Смішно :lol:
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:28

  Сергій_М написав:
  edvardd написав:если видите будущее, то должны знать что ровно через 2 года начнётся всемирная большая жoпa...

Я цю новину, про ж***, чую уже років двадцять, якщо не тридцять )))

За 30 лет ж*** уже, если Вы не заметили, 2 раза была - в 1998 и, особенно, в 2008. Пора повториться. :)

Пару слов о росс. с/х:
Как следует из декабрьского мониторинга академии, более 10 млн тонн сельхозпродукции, которые упоминались в официальных отчетах за 2017 год, никогда не существовали, сообщает во вторник, 18 декабря, радиостанция "Эхо Москвы".

Масштабные "приписки" были выявлены в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в РФ оказался меньше декларируемого на 542 млрд рублей, отмечают эксперты РАНХиГС. Если изначально рост сельского хозяйства в России оценивался в 20,7 процента, то после корректировки Росстат уменьшил этот показатель более чем вдвое - до 8,7 процента.

Наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, а также молока. В частности, объемы производства картофеля оказались на 35,9 процента ниже данных, полученных до корректировки, овощей и бахчевых - на 17,2 процента, а молока - на 3,4 процента.

в 2017 году производство картофеля оказалось в 1,6 раза ниже, чем в 2000 году, несмотря на то, что Росстат 17 лет отчитывался о росте.

https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/a-46805723
:lol:
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