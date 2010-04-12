Додано: Чет 20 гру, 2018 13:12

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,64/27,66 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки резкого снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало изрядное (с уровня 67 289,5 млн. грн. к отметке 55 395,3 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие паузы компенсации НДС Казначейством при радикальным размещениях НБУ своих депосертификатов.



Эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», творивших «беспредел» на межбанке накануне.



Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, подтвердили наши ожидания от падения гривневого ресурса, понизившись к отметке 27,58/27,61 UAH/USD.



По состоянию на 10.42 котировки доллара все еще пребывали на отметке 27,58/27,61 UAH/USD. По некоторым данным, откат остановился самостоятельно, без участия «внешних сил», появившимися покупками упавшей в цене валюты.



Немного «отдохнув» на отметке 27,58/27,61 UAH/USD, безналичный «американец» возобновил коррекцию, оказавшись около 11.04 Киева на уровне 27,565/27,575 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты «нормальные».



Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности в гривневой ликвидности, на которое указало некоторое (с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых) расширение спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта «вялая» динамика противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.07 котировки безналичного «американца» понизились к цифре 27,55/27,57 UAH/USD на фоне сохранения продаж СКВ. Со слов дилеров системных банков, регулятора на рынке «не видели».



Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5880 UAH/USD, потеряв 14,89 коп.



Около 12.49 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, замерев на отметке 27,55/27,57 UAH/USD на появившихся покупках.

На моменте равновесие спроса и оферов.



На этой отметке (27,55/27,57 UAH/USD)около 12.50 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 декабря с уровней: доллар – 27,60/27,90 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 19 декабря по спросу и пор оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 19 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1377, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, прикоснувшись к $1,1422 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На открытии суетливых торгов 20 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,73-75/27,80-82 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0-14,0 коп., офера потеряли 12,0-13,0 коп.), евро – 31,55/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).



На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в условиях доминирования «приноса». Ликвидность низкая.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали очень ограниченное снижение действующих цен, акцентированное в менее значимых оферах в парах доллар-гривня и евро-гривня до уровня: доллар - 27,75/27,82 UAH/USD, евро – 31,60/31,68 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие покупок и продаж, которое, собственно, и удерживает цены местного рынка от радикального отката. Обороты низкие.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют. На этом фоне в городе действуют цены: 27,67/27,75 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB.



Около 12.45 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне отката «зеленого» безнала на межбанке и активного клиентского предложения СКВ: 27,70/27,78 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе относительное равновесие спроса и предложения при некотором преобладании «приноса». Ликвидность невысокая.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,83/27,87 UAH/USD, евро – 31,70/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,411/0,413 UAH/RUB, Киев опт 27,75/27,85 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,75/27,85 UAH/USD, евро (опт) 31,63/31,72 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,63/31,72 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,70/27,80 UAH/USD, розница – 27,65/27,85 UAH/USD; Запорожье – 27,75/27,84 UAH/USD; евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,412 RUB/USD.



Торги четверга на отечественном валютном межбанке сохранили жесткий нисходящий тренд в паре доллар гривня. Для этого было несколько причин.



Во-первых, как известно, к четвергу растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, динамика гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора индицировала нехватку гривневого ресурса, что подразумевало активные продажи СКВ игроками на межбанке ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы в гривне.



В-третьих, на рынке безналичного доллара все еще присутствует эйфория от новости о возобновлении сотрудничества Киева и МВФ, первым результатов которого станет транш 25 декабря.



В-четвертых, заметный список «медвежьих» драйверов для рынка безналичного доллара к четвергу подвинули пару доллар-гривня поближе к лавинообразному режиму саморазогрева на фоне пока не видимого участия регулятора в торгах.



Рискнем предположить, что безналичная пара доллар-гривня все же избежит обвального падения, которое, подчеркнем, является столь же вредным для нашей экономики, как и чрезмерная девальвация гривни. Рынок пока достаточно неспокойный и лишенный сдержанности. Обстановка, в целом, характерная для третьей декады декабря накануне длинных выходных и прочих, ломающих привычный ритм торгов, факторов.



Несмотря на это, мы оставляем прежний прогноз, ожидая скорое замедление текущей коррекции безналичной пары доллар-гривня.



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