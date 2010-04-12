Libo написав: У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней. Обычный садовник. Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п. Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной. Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ...
Как это в 2-3 раза? Не спит что ли или работает без выходных по 12 часов?
shapo написав: Если человек реализовался в другой стране зачем ему возвращаться и начинать с нуля? Из патриотизма или ностальгии как подпольный патриот-миллионер Либо?
Я не реализовался за рубежом? За несколько лет стать миллионщиком, ты считаешь это не реализовался? Искренне, дай Бог тебе такую "нереализацию". И я тут не начинаю жизнь с нуля. Я сделал за это время тут несколько квартир и дом под Киевом. Дай Бог всем такой нуль.
ЛАД написав:Опубликован Меморандум с МВФ - https://www.rbc.ua/rus/news/mvf-obnarodoval-tekst-memoranduma-ukrainoy-1545291471.html Из него, на мой взгляд, однозначно следует, что главная цель - обеспечение роста доходов бюджета (в частности, повышение цен на газ для населения имеет именно эту цель) и возврата долгов (это для тех, кто рассчитывает на "прощение" долгов Украины). Поэтому Libo, может быть, и прав насчёт того, что через 5 лет зарплата в 1000 долл. будет не редкость, но при этом цены могут вырасти так, что это будет меньше сегодняшних 500. И когда он сравнивает с 2013, он на минуточку забывает, что почти достигнув того уровня зарплат, мы резко увеличили многие цены (особенно ЖКХ) и продолжим это, судя по планам, и в дальнейшем.
Може в голові в когось і устаканиться наступне 1 Зарплати в цифрах будуть рости до рівня 0.7 наприклад в Польщі - дуже швидко 2 Ріст зарплати не дорівнює покращення життя 3 Покращення життя можливе тільки у випадку покращення продуктивності праці.
Таким чином ВВП в папірцях( що в забугорних , що в наших - бо курс сталий) у нас росте в середньому на 20% в рік іже три роки У товарах.послугах - наше ВВП зростає всього на 2-5% в рік Звідси висновок - ми покращуємо своє життя всього на 2-5% в рік , але при цьому зменшуємо розрив між нами і розвинутими економіками на 20% в рік
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Libo написав: У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней. Обычный садовник. Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п. Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной. Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ...
Как это в 2-3 раза? Не спит что ли или работает без выходных по 12 часов?
С арифметикой у Libo плоховато. 1000грн*2 (при 12 часах работы+время на проезд)*25дней = 50.000грн - действительно, в 2,5 раза больше 20.000. Но рабочий день 12+ минимум 2-3 часа на дорогу = 14-15 часов. Чтоб Libo так жил! Правда, после такой работы не захочется ни по кабакам, ни по бабам.
В первом полугодии 2018 года реальные доходы украинцев достигли 82% от уровня доходов за тот же период в 2013 году. Об этом идет речь в отчете НБУ.
РОСТ. По данным аналитиков Нацбанка, в 2018 году реальные доходы украинских домохозяйств выросли почти на 10% по сравнению с предыдущим годом, однако по-прежнему остаются ниже уровня 2013 года. ............ Средние зарплаты граждан, оставшихся в Украине, выросли на 26%, минимальные зарплаты повысили на 16%.
ПРОГНОЗ. В 2019 году ожидают замедление роста реальных доходов населения. Причина – снижение темпов развития украинской экономики и ужесточение налоговой политики, которая будет ограничивать рост зарплат бюджетников. Кроме того, из-за перенасыщения рынка труда в Польше ожидается снижение прироста трудовых мигрантов.
change_pm написав:Добрый день. В это кто то верит? Или я живу в другом Киеве... может для узкоспециализированных квалификаций, но явно не для каждого второго "с образованием, знанием языка и небольшим опытом". Сколько времени читаю форум и не пишу но вот такое постоянное от Libo что у нас ЗП средняя 500 и предложения с голой 20 000 в Киеве не вяжется с той реальностью что вижу вокруг.
Касир у супермаркеті - 10 000грн
500$ средняя по Киеву из его слов это 14000, по факту за октябрь 11150 чистыми. Дальше смелое заявление - в Киеве не хотят 20 000, а подавай 30 000. Именно этие суммы вызвали непонимание от куда они берутся. Насчет ЗП 10000 - 12000 я и не спорил бы. В общем я выразил свою точку зрения, тема обсуждения не по профилю ветки. Извините.
budivelnik написав:1 Зарплати в цифрах будуть рости до рівня 0.7 наприклад в Польщі - дуже швидко 2 Ріст зарплати не дорівнює покращення життя 3 Покращення життя можливе тільки у випадку покращення продуктивності праці.
Мвф передбачає пригальмування цього процесу, а 3 пункт досягається при умові якогось більш-менш адекватного перерозподілу.
Зарплаты в Украине будут расти медленнее — оценка МВФ В 2019 году зарплаты в Украине вырастут на 17,2%, а в 2020 году — рост будет 11%, прогнозируют в МВФ. По итогам 2018 года рост зарплат тоже замедлился — с 37% в прошлом году до около 23% в этом. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... nk-348781/
Знову ж таки, а чи не обвалиться курс у 19-му з'ївши усі ці зростання?