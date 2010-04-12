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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7196719771987199>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:14

  Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ... :?

Как это в 2-3 раза?
Не спит что ли или работает без выходных по 12 часов?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:26

  shapo написав:
Если человек реализовался в другой стране зачем ему возвращаться и начинать с нуля?
Из патриотизма или ностальгии как подпольный патриот-миллионер Либо?


Я не реализовался за рубежом?
За несколько лет стать миллионщиком, ты считаешь это не реализовался?
Искренне, дай Бог тебе такую "нереализацию".
И я тут не начинаю жизнь с нуля.
Я сделал за это время тут несколько квартир и дом под Киевом.
Дай Бог всем такой нуль.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:28

  ЛАД написав:Опубликован Меморандум с МВФ - https://www.rbc.ua/rus/news/mvf-obnarodoval-tekst-memoranduma-ukrainoy-1545291471.html
Из него, на мой взгляд, однозначно следует, что главная цель - обеспечение роста доходов бюджета (в частности, повышение цен на газ для населения имеет именно эту цель) и возврата долгов (это для тех, кто рассчитывает на "прощение" долгов Украины).
Поэтому Libo, может быть, и прав насчёт того, что через 5 лет зарплата в 1000 долл. будет не редкость, но при этом цены могут вырасти так, что это будет меньше сегодняшних 500. И когда он сравнивает с 2013, он на минуточку забывает, что почти достигнув того уровня зарплат, мы резко увеличили многие цены (особенно ЖКХ) и продолжим это, судя по планам, и в дальнейшем.
Може в голові в когось і устаканиться наступне
1 Зарплати в цифрах будуть рости до рівня 0.7 наприклад в Польщі - дуже швидко
2 Ріст зарплати не дорівнює покращення життя
3 Покращення життя можливе тільки у випадку покращення продуктивності праці.

Таким чином
ВВП в папірцях( що в забугорних , що в наших - бо курс сталий) у нас росте в середньому на 20% в рік іже три роки
У товарах.послугах - наше ВВП зростає всього на 2-5% в рік
Звідси висновок - ми покращуємо своє життя всього на 2-5% в рік , але при цьому зменшуємо розрив між нами і розвинутими економіками на 20% в рік
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:30

  edvardd написав:а декабрь 20го и дальше всё будет значительно хуже, в плоть до исчезновения некоторых стран с карты мира... :shock:

Якщо на карті Євразії зникне одна країна і з"явиться фіно-китайський кордон,то хто ж буле проти. :mrgreen:
Едварде - де Ви взяли стільки песимізму.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:32

  shapo написав:
  Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ... :?

Как это в 2-3 раза?
Не спит что ли или работает без выходных по 12 часов?

С арифметикой у Libo плоховато. :)
1000грн*2 (при 12 часах работы+время на проезд)*25дней = 50.000грн - действительно, в 2,5 раза больше 20.000. Но рабочий день 12+ минимум 2-3 часа на дорогу = 14-15 часов. Чтоб Libo так жил! :)
Правда, после такой работы не захочется ни по кабакам, ни по бабам. :(
В первом полугодии 2018 года реальные доходы украинцев достигли 82% от уровня доходов за тот же период в 2013 году. Об этом идет речь в отчете НБУ.

РОСТ. По данным аналитиков Нацбанка, в 2018 году реальные доходы украинских домохозяйств выросли почти на 10% по сравнению с предыдущим годом, однако по-прежнему остаются ниже уровня 2013 года.
............
Средние зарплаты граждан, оставшихся в Украине, выросли на 26%, минимальные зарплаты повысили на 16%.

ПРОГНОЗ. В 2019 году ожидают замедление роста реальных доходов населения. Причина – снижение темпов развития украинской экономики и ужесточение налоговой политики, которая будет ограничивать рост зарплат бюджетников. Кроме того, из-за перенасыщения рынка труда в Польше ожидается снижение прироста трудовых мигрантов.

https://etcetera.media/nbu-dohodyi-ukraintsev-rastut-no-ne-vosstanovilis-za-pyat-let.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:37

  Сергій_М написав:
  change_pm написав:Добрый день. В это кто то верит? Или я живу в другом Киеве... может для узкоспециализированных квалификаций, но явно не для каждого второго "с образованием, знанием языка и небольшим опытом". Сколько времени читаю форум и не пишу но вот такое постоянное от Libo что у нас ЗП средняя 500 и предложения с голой 20 000 в Киеве не вяжется с той реальностью что вижу вокруг.


Касир у супермаркеті - 10 000грн
Зображення

500$ средняя по Киеву из его слов это 14000, по факту за октябрь 11150 чистыми. Дальше смелое заявление - в Киеве не хотят 20 000, а подавай 30 000. Именно этие суммы вызвали непонимание от куда они берутся. Насчет ЗП 10000 - 12000 я и не спорил бы. В общем я выразил свою точку зрения, тема обсуждения не по профилю ветки. Извините.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:39

Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58.
Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х.
Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:1 Зарплати в цифрах будуть рости до рівня 0.7 наприклад в Польщі - дуже швидко
2 Ріст зарплати не дорівнює покращення життя
3 Покращення життя можливе тільки у випадку покращення продуктивності праці.


Мвф передбачає пригальмування цього процесу, а 3 пункт досягається при умові якогось більш-менш адекватного перерозподілу.
Зарплаты в Украине будут расти медленнее — оценка МВФ
В 2019 году зарплаты в Украине вырастут на 17,2%, а в 2020 году — рост будет 11%, прогнозируют в МВФ. По итогам 2018 года рост зарплат тоже замедлился — с 37% в прошлом году до около 23% в этом. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... nk-348781/


Знову ж таки, а чи не обвалиться курс у 19-му з'ївши усі ці зростання?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:49

так что до скольки упадет?

есть знатоки? :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:54

  tea написав:Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58.
Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х.
Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.
Спокій порушувати не хоче, через "Госы" пилесосить зелень, з*явиться - буде сигналом.
От Ви оптиміст, хочете щоб люд втратив 1грн. на $1 дол.?
Перес де Куэльяр
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