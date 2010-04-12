RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7196719771987199

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:00

  tea написав:Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58.
Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х.
Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.


а я думаю, что до сих пор бы держали около 27,70-27,80, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий
Но после 26 ноября появилась острая нужда наказать некоторых "быстрых и резких" - вот на фоне эйфории от решения МВФ допускают ненужное укрепление гривны, чтоб вытрусить спекулянтов, экспортёров (в некоторой степени), заробитчан и нерасторопных валютных хомяков.....
А ведь экономически ничего в лучшую сторону не поменялось, все 3 кредита НБУ направляет в резервы вместо МБ, заработки от подарочков на Мыколайско-новогоднем раже / движе наверняка будут опять конветировать в валюту, как в предыдущие три декабря
Так что подождём..... Как говорит 2006-й Алекс "это очередной загон" (С)
:lol:
Востаннє редагувалось Vitalych-new в Чет 20 гру, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 04.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:06

  Ой+ написав:а 3 пункт досягається при умові якогось більш-менш адекватного перерозподілу.
1 Жоден перерозподіл не змінить суму створених благ , а раз так - не змінить середній рівень
2 Ті хто спить і бачить що перерозподіл сильно покращить життя в якійсь одній групі за рахунок іншої - будуть сильно розчаровані , бо на мій погляд ці величини визначаються навіть не двозначною сумою , тобто
Якщо все ліквідне забрати в оігархів і віддати найбіднішим - рівень життя найбідніших збільшиться на 10% максимум та й то на термін в рік-два, БО ЗА ЦЕЙ ТЕРМІН ВСЕ ВІДІБРАНЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19846
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:12

  Перес де Куэльяр написав:От Ви оптиміст, хочете щоб люд втратив 1грн. на $1 дол.?

Дід з Бійська вже дає інтерв"ю.Звізда Ю-туба. :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=bUl12Mt5Rso
tea
 
Повідомлень: 16280
З нами з: 15.11.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:20

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:1 Жоден перерозподіл не змінить суму створених благ , а раз так - не змінить середній рівень
2 Ті хто спить і бачить що перерозподіл сильно покращить життя в якійсь одній групі за рахунок іншої - будуть сильно розчаровані , бо на мій погляд ці величини визначаються навіть не двозначною сумою , тобто
Якщо все ліквідне забрати в оігархів і віддати найбіднішим - рівень життя найбідніших збільшиться на 10% максимум та й то на термін в рік-два, БО ЗА ЦЕЙ ТЕРМІН ВСЕ ВІДІБРАНЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ.


Сума благ не зміниться, але де і як вони будуть витрачені, різниця суттєва. Якщо більша частина прибутку піде олігархам, то витратять вони його на яхти, футболістів, лондонську нерухомість і ще багато чого приємного і далекого від батьківщини. Якщо ці ж кошти підуть середньому класу, найманим працівникам, то більша частина буде крутитись всередині країни і дальше стимулювати внутрішні економічні та інші процеси.
За даними Елли Лібанової, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи, доходи 10% найбагатших і 10% найбідніших українців з врахуванням тіньових доходів відрізняються у 40 разів.
Не відкриємо великого секрету, якщо скажемо, що саме ця нерівність в умовах відсутності системи "соціальних ліфтів" є головною причиною міграції працездатного населення з України. В країні, де нагадаємо, офіційний коефіцієнт Джині такий привабливо низький… https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... vecii.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 19.04.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:31

И субсидирование не нужно было вводить.
Всё равно жизнь субсидиантов от этого не улучится.))
Пусть замерзают.

Простая математика в лоб в жизни зачастую ошибочна.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20595
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7196719771987199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1401, 1402, 1403
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14027 1605905
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 13:53
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6519 1382602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 16:30
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 251895
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65486)
20.12.2018 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.