tea написав:Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58. Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х. Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.
а я думаю, что до сих пор бы держали около 27,70-27,80, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий Но после 26 ноября появилась острая нужда наказать некоторых "быстрых и резких" - вот на фоне эйфории от решения МВФ допускают ненужное укрепление гривны, чтоб вытрусить спекулянтов, экспортёров (в некоторой степени), заробитчан и нерасторопных валютных хомяков..... А ведь экономически ничего в лучшую сторону не поменялось, все 3 кредита НБУ направляет в резервы вместо МБ, заработки от подарочков на Мыколайско-новогоднем раже / движе наверняка будут опять конветировать в валюту, как в предыдущие три декабря Так что подождём..... Как говорит 2006-й Алекс "это очередной загон" (С)
Востаннє редагувалось Vitalych-new в Чет 20 гру, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:а 3 пункт досягається при умові якогось більш-менш адекватного перерозподілу.
1 Жоден перерозподіл не змінить суму створених благ , а раз так - не змінить середній рівень 2 Ті хто спить і бачить що перерозподіл сильно покращить життя в якійсь одній групі за рахунок іншої - будуть сильно розчаровані , бо на мій погляд ці величини визначаються навіть не двозначною сумою , тобто Якщо все ліквідне забрати в оігархів і віддати найбіднішим - рівень життя найбідніших збільшиться на 10% максимум та й то на термін в рік-два, БО ЗА ЦЕЙ ТЕРМІН ВСЕ ВІДІБРАНЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:1 Жоден перерозподіл не змінить суму створених благ , а раз так - не змінить середній рівень 2 Ті хто спить і бачить що перерозподіл сильно покращить життя в якійсь одній групі за рахунок іншої - будуть сильно розчаровані , бо на мій погляд ці величини визначаються навіть не двозначною сумою , тобто Якщо все ліквідне забрати в оігархів і віддати найбіднішим - рівень життя найбідніших збільшиться на 10% максимум та й то на термін в рік-два, БО ЗА ЦЕЙ ТЕРМІН ВСЕ ВІДІБРАНЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ.
Сума благ не зміниться, але де і як вони будуть витрачені, різниця суттєва. Якщо більша частина прибутку піде олігархам, то витратять вони його на яхти, футболістів, лондонську нерухомість і ще багато чого приємного і далекого від батьківщини. Якщо ці ж кошти підуть середньому класу, найманим працівникам, то більша частина буде крутитись всередині країни і дальше стимулювати внутрішні економічні та інші процеси.
За даними Елли Лібанової, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи, доходи 10% найбагатших і 10% найбідніших українців з врахуванням тіньових доходів відрізняються у 40 разів. Не відкриємо великого секрету, якщо скажемо, що саме ця нерівність в умовах відсутності системи "соціальних ліфтів" є головною причиною міграції працездатного населення з України. В країні, де нагадаємо, офіційний коефіцієнт Джині такий привабливо низький… https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... vecii.html