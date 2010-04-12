Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:10
Казначейство таки разродилось на 300млн НДС
*Відправлено з Чату
Яша
Повідомлень: 666
З нами з: 10.04.07
Подякував: 47 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:13
tea написав: Captain Obvious написав:
У нас в этом году планируется «осваивать» бюджетные деньги до НГ?
Звичайно.Гребтимуть як в останній день.Наступного грудня може вже не буде такої можливості - заробити на відкатах по тендерам.
Когда осваивать? Осталось 6 рабочих дней, да и бюджет дефицитный.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
Повідомлень: 15094
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 2249 раз.
Профіль
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:15
Vitalych-new написав: tea написав:
Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58.
Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х.
Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.
а я думаю, что до сих пор бы держали около
27,70-27,80
, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий
А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.
tea
Повідомлень: 16285
З нами з: 15.11.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2111 раз.
Профіль
4
3
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:18
Starikan написав: tea написав: Captain Obvious написав:
У нас в этом году планируется «осваивать» бюджетные деньги до НГ?
Звичайно.Гребтимуть як в останній день.Наступного грудня може вже не буде такої можливості - заробити на відкатах по тендерам.
Когда осваивать? Осталось 6 рабочих дней, да и бюджет дефицитный.
Бюджет в цілому дефіцитний.Але треба дивитись по окремим статтям видатків.
Зараз,в останні дні року,будуть спішити провести тендери там,де ще є така можливість,тобто де ще є неосвоєні кошти.Ну і з відкатів будуть купувати готівкову валюту.
tea
Повідомлень: 16285
З нами з: 15.11.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2111 раз.
Профіль
4
3
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:20
ЛАД написав:
ужесточение налоговой политики, которая будет ограничивать рост зарплат бюджетников.
Не понял.
Правда, мне это пофиг, я через полгода увольняюсь, надоело.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
Повідомлень: 15094
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 2249 раз.
Профіль
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:22
tea написав:
А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.
точнее его валят, можно ж было выйти с ауком на приличную сумму и этим сказать астанавитесь! значит другие цели...
а шо делать?
чик
Повідомлень: 5738
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3440 раз.
Подякували: 541 раз.
Профіль
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:24
чик написав: tea написав:
А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.
точнее его валят
, можно ж было выйти с ауком на приличную сумму и этим сказать астанавитесь! значит другие цели...
Так.По якимсь причинам НБУ не кожен день викуповує надлишок,і цим дає курсу гривні рости.
tea
Повідомлень: 16285
З нами з: 15.11.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2111 раз.
Профіль
4
3
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:27
tea написав: Vitalych-new написав: tea написав:
Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58.
Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х.
Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.
а я думаю, что до сих пор бы держали около
27,70-27,80
, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий
А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.
прочитайте мой пост ВЕСЬ
Vitalych-new
Повідомлень: 1057
З нами з: 04.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:32
Vitalych-new написав: tea написав: Vitalych-new написав:
а я думаю, что до сих пор бы держали около
27,70-27,80
, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий
А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.
прочитайте мой пост ВЕСЬ
думаю,що якби не було керченської кризи,НБУ все-одно знижував би курс.
tea
Повідомлень: 16285
З нами з: 15.11.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2111 раз.
Профіль
4
3
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:36
tea написав:
думаю,що якби не було керченської кризи,НБУ все-одно знижував би курс.
а это тогда зачем было делать
https://bank.gov.ua/control/uk/auction/details
а шо делать?
чик
Повідомлень: 5738
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3440 раз.
Подякували: 541 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6520
1382681
Чет 20 гру, 2018 17:06 UA
14029
1606043
159
251933