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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7198719972007201>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:10

Казначейство таки разродилось на 300млн НДС

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:13

  tea написав:
  Captain Obvious написав:У нас в этом году планируется «осваивать» бюджетные деньги до НГ?
Звичайно.Гребтимуть як в останній день.Наступного грудня може вже не буде такої можливості - заробити на відкатах по тендерам.

Когда осваивать? Осталось 6 рабочих дней, да и бюджет дефицитный.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:15

  Vitalych-new написав:
  tea написав:Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58.
Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х.
Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.


а я думаю, что до сих пор бы держали около 27,70-27,80, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий

А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:18

  Starikan написав:
  tea написав:
  Captain Obvious написав:У нас в этом году планируется «осваивать» бюджетные деньги до НГ?
Звичайно.Гребтимуть як в останній день.Наступного грудня може вже не буде такої можливості - заробити на відкатах по тендерам.

Когда осваивать? Осталось 6 рабочих дней, да и бюджет дефицитный.

Бюджет в цілому дефіцитний.Але треба дивитись по окремим статтям видатків.
Зараз,в останні дні року,будуть спішити провести тендери там,де ще є така можливість,тобто де ще є неосвоєні кошти.Ну і з відкатів будуть купувати готівкову валюту.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:20

  ЛАД написав:
ужесточение налоговой политики, которая будет ограничивать рост зарплат бюджетников.

Не понял.
Правда, мне это пофиг, я через полгода увольняюсь, надоело.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:22

  tea написав:А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.

точнее его валят, можно ж было выйти с ауком на приличную сумму и этим сказать астанавитесь! значит другие цели...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:24

  чик написав:
  tea написав:А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.

точнее его валят, можно ж было выйти с ауком на приличную сумму и этим сказать астанавитесь! значит другие цели...

Так.По якимсь причинам НБУ не кожен день викуповує надлишок,і цим дає курсу гривні рости.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:27

  tea написав:
  Vitalych-new написав:
  tea написав:Друзі - курс на міжбанку 27.55/27.58.
Аби не керченська криза в кінці листопада,то зараз би курс був десь 27.2Х-27.3Х.
Сьогодні НБУ не виходив,а без нього пропозиція більше попиту.


а я думаю, что до сих пор бы держали около 27,70-27,80, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий

А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.


прочитайте мой пост ВЕСЬ
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:32

  Vitalych-new написав:
  tea написав:
  Vitalych-new написав:
а я думаю, что до сих пор бы держали около 27,70-27,80, пополняя резервы и не допуская особых дёрганий

А чому ж зараз не тримають?Курс вже обвалився до 27.50.


прочитайте мой пост ВЕСЬ

думаю,що якби не було керченської кризи,НБУ все-одно знижував би курс.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:36

  tea написав:думаю,що якби не було керченської кризи,НБУ все-одно знижував би курс.

а это тогда зачем было делать https://bank.gov.ua/control/uk/auction/details
а шо делать?
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