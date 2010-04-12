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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7198719972007201

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:45

  дядя Caша написав:
  Долярчик написав:...Чай, а от думаєте наш пенсіонер з мінімальною пенсією, щось би інше відповів на запитання "чи подобається вам ялинка?" :mrgreen:
https://youtu.be/OcbiVUy1fWE


Не флуди! :mrgreen:

US

...буду чемний! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:50

  чик написав:
  tea написав:думаю,що якби не було керченської кризи,НБУ все-одно знижував би курс.

а это тогда зачем было делать https://bank.gov.ua/control/uk/auction/details

Це було в ті дні,коли ну дуже багато надлишку було.
А так НБУ обходиться Матчінгом,викуповуючи по 10-30 млн. коли хоче.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:54

банк пивденний 27,40/27,66 видать что-то знают
Lilly
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:58

  Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ... :?

Это много , тебя имеют :oops: . Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ? :roll:
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:09

  Vadim V написав:
  Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ... :?

Это много , тебя имеют :oops: . Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ? :roll:
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов? :mrgreen:


Предполагается, что он на второй группе фоп...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:11

  Яша написав:Казначейство таки разродилось на 300млн НДС

*Відправлено з Чату

Вчера было 52 млн , получается с начала месяца 2,7-2,8 млрд , еще десяточку надо влить )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:19

  Captain Obvious написав:
  Vadim V написав:
  Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ... :?

Это много , тебя имеют :oops: . Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ? :roll:
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов? :mrgreen:


Предполагается, что он на второй группе фоп...

Либо? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:24

Полный текст меморандума между МВФ и Украиной

https://assets.documentcloud.org/docume ... 0-IlmYWHNk
Живите своим умом!
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