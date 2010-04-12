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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:45
...буду чемний!
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Долярчик
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:50
Це було в ті дні,коли ну дуже багато надлишку було.
А так НБУ обходиться Матчінгом,викуповуючи по 10-30 млн. коли хоче.
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tea
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:54
банк пивденний 27,40/27,66 видать что-то знают
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Lilly
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:58
Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет.
Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ...
Это много , тебя имеют
. Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ?
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов?
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Vadim V
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:09
Vadim V написав: Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет.
Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ...
Это много , тебя имеют
. Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ?
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов?
Предполагается, что он на второй группе фоп...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:11
Яша написав:
Казначейство таки разродилось на 300млн НДС*Відправлено з Чату
Вчера было 52 млн , получается с начала месяца 2,7-2,8 млрд , еще десяточку надо влить )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:19
Captain Obvious написав: Vadim V написав: Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет.
Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ...
Это много , тебя имеют
. Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ?
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов?
Предполагается, что он на второй группе фоп...
Либо?
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Vadim V
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:24
Живите своим умом!
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zzzzzz
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