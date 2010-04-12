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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 720072017202720372047205>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:59

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Полный текст меморандума между МВФ и Украиной

Пожалуй, основное - это обещание не менять без разрешения налог на прибыль на налог на выведенный капитал. Становление нас низконалоговой юрисдикцией откладывается.

И с газом все четко. С 1 мая цена будет примерно 10 тыс.грн а с нового 2020 года цена по рынку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:00

  Lilly написав:банк пивденний 27,40/27,66 видать что-то знают


Вчера у них продажа была 27.80
Позавчера 28
Точно что то знают....
Знали бы вчера поставили бы 27.75...и все валютчики стояли бы в очереди...
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:01

Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:02

  tea написав:Це було в ті дні,коли ну дуже багато надлишку було.

тогда тоже выкупали не по полной. из 100 взяли половину, а могли почти всё, т.е. тоже играли на понижение, но хоть уровни показали.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:02

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Пожалуй, основное - это обещание не менять без разрешения налог на прибыль на налог на выведенный капитал. Становление нас низконалоговой юрисдикцией откладывается.

И с газом все четко. С 1 мая цена будет примерно 10 тыс.грн а с нового 2020 года цена по рынку.

Вона казала - знижу ціну на газ вдвічі.
Поки що Вона лідирує в опитуваннях.
Та й навіть якщо Гройсман залишиться прем"єром на 2020 рік,не вірю,що одразу піднімуть до ціни промвиробників,тобто з 10 тис.десь до 14 тис.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:04

  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

Правда? :shock:
А що трапилось? :shock:
П.С.Переживаю за Харків.Є хто з Харкова?Не бомблять?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:05

  tea написав:
  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Пожалуй, основное - это обещание не менять без разрешения налог на прибыль на налог на выведенный капитал. Становление нас низконалоговой юрисдикцией откладывается.

И с газом все четко. С 1 мая цена будет примерно 10 тыс.грн а с нового 2020 года цена по рынку.

Вона казала - знижу ціну на газ вдвічі.
Поки що Вона лідирує в опитуваннях.
Та й навіть якщо Гройсман залишиться прем"єром на 2020 рік,не вірю,що одразу піднімуть до ціни промвиробників,тобто з 10 тис.десь до 14 тис.


Чай, догадайся когда назначена следующая дата транша ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:06

  zzzzzz написав:
  tea написав:Вона казала - знижу ціну на газ вдвічі.
Поки що Вона лідирує в опитуваннях.
Та й навіть якщо Гройсман залишиться прем"єром на 2020 рік,не вірю,що одразу піднімуть до ціни промвиробників,тобто з 10 тис.десь до 14 тис.


Чай, догадайся когда назначена следующая дата транша ? :D

Ну хоч три варіанти відовідей дайте. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:09

Чекав,щоб воєнний стан закінчився 27 грудня,тоді б на початку січня почали продавати б квитки на "Шахтар" - "Айнтрахт" у Кондопогі.А так тепер до 15 січня продавати не почнуть.А матч 14 лютого.

Йолочка мнє нравіццо? :evil: Йолочка,б***,мнє нравіццо? :twisted: :twisted:
Востаннє редагувалось tea в Чет 20 гру, 2018 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:09

tea Все данные уже написаны , думай Федя ,думай :D
Живите своим умом!
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