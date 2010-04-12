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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:59
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Полный текст меморандума между МВФ и Украиной
Пожалуй, основное - это обещание не менять без разрешения налог на прибыль на налог на выведенный капитал. Становление нас низконалоговой юрисдикцией откладывается.
И с газом все четко. С 1 мая цена будет примерно 10 тыс.грн а с нового 2020 года цена по рынку.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:00
Lilly написав:
банк пивденний 27,40/27,66 видать что-то знают
Вчера у них продажа была 27.80
Позавчера 28
Точно что то знают....
Знали бы вчера поставили бы 27.75...и все валютчики стояли бы в очереди...
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:01
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
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knoppixx
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:02
tea написав:
Це було в ті дні,коли ну дуже багато надлишку було.
тогда тоже выкупали не по полной. из 100 взяли половину, а могли почти всё, т.е. тоже играли на понижение, но хоть уровни показали.
а шо делать?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:02
zzzzzz написав: Сибарит написав:
Пожалуй, основное - это обещание не менять без разрешения налог на прибыль на налог на выведенный капитал. Становление нас низконалоговой юрисдикцией откладывается.
И с газом все четко. С 1 мая цена будет примерно 10 тыс.грн а с нового 2020 года цена по рынку.
Вона казала - знижу ціну на газ вдвічі.
Поки що Вона лідирує в опитуваннях.
Та й навіть якщо Гройсман залишиться прем"єром на 2020 рік,не вірю,що одразу піднімуть до ціни промвиробників,тобто з 10 тис.десь до 14 тис.
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tea
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:04
knoppixx написав:
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
Правда?
А що трапилось?
П.С.Переживаю за Харків.Є хто з Харкова?Не бомблять?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:05
tea написав: zzzzzz написав: Сибарит написав:
Пожалуй, основное - это обещание не менять без разрешения налог на прибыль на налог на выведенный капитал. Становление нас низконалоговой юрисдикцией откладывается.
И с газом все четко. С 1 мая цена будет примерно 10 тыс.грн а с нового 2020 года цена по рынку.
Вона казала - знижу ціну на газ вдвічі.
Поки що Вона лідирує в опитуваннях.
Та й навіть якщо Гройсман залишиться прем"єром на 2020 рік,не вірю,що одразу піднімуть до ціни промвиробників,тобто з 10 тис.десь до 14 тис.
Чай, догадайся когда назначена следующая дата транша ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:06
zzzzzz написав: tea написав:
Вона казала - знижу ціну на газ вдвічі.
Поки що Вона лідирує в опитуваннях.
Та й навіть якщо Гройсман залишиться прем"єром на 2020 рік,не вірю,що одразу піднімуть до ціни промвиробників,тобто з 10 тис.десь до 14 тис.
Чай, догадайся когда назначена следующая дата транша ?
Ну хоч три варіанти відовідей дайте.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:09
Чекав,щоб воєнний стан закінчився 27 грудня,тоді б на початку січня почали продавати б квитки на "Шахтар" - "Айнтрахт" у Кондопогі.А так тепер до 15 січня продавати не почнуть.А матч 14 лютого.
Йолочка мнє нравіццо?
Йолочка,б***,мнє нравіццо?
Востаннє редагувалось tea
в Чет 20 гру, 2018 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:09
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Все данные уже написаны , думай Федя ,думай
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