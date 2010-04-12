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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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tea
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:11
Все даты транша подвязаны под повышения цены на газ , я же написал 1 мая 2019 и 1 января 2020
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:13
Vadim V написав: Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет.
Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ...
Это много , тебя имеют
. Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ?
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов?
300?
Грн? За 300 грн в Києві і області місцеві алкаші не піднімуть навіть дупу з холодного бетону. А людина яка не вграє газон просить не менше 1 кгрн.
Якщо 300 дол, то дійсно дорого за робочий день.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:13
zzzzzz написав:
Все даты транша подвязаны под повышения цены на газ , я же написал 1 мая 2019 и 1 января 2020
Тоді наступний транш 2 травня?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:17
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:24
tea написав: knoppixx написав:
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
Правда?
А що трапилось?
П.С.Переживаю за Харків.Є хто з Харкова?Не бомблять?
Руснявый вброс.
Не обращай внимания.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:31
Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
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knoppixx
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:35
Ну ок, посмотрим на этот инсайд, подождем.
А пока учетка и ее деятельность выглядит «руской консервой», для сеяния паники и смуты из-за поребрика.
Сохранил эти твиты.
knoppixx написав:
Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019
knoppixx написав:
Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:43
Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.
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Zebra
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:47
Zebra написав:
Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.
Перезаймут.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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