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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72017202720372047205>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 960
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
611
Всього голосів : 960
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:10

  zzzzzz написав:tea Все данные уже написаны , думай Федя ,думай :D

Там тексту багато. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:11

  tea написав:
  zzzzzz написав:tea Все данные уже написаны , думай Федя ,думай :D

Там тексту багато. :mrgreen:

Все даты транша подвязаны под повышения цены на газ , я же написал 1 мая 2019 и 1 января 2020
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:13

  Vadim V написав:
  Libo написав:
У меня под Киевом садовник-агроном тыщу гривен за 8 часов работы берет. Вернее, за фронт работ на день. А делает все за 6 часов и едет еще на другую усадьбу. Фронт работ у него такой, что надо вызывать за несколько дней.
Обычный садовник.
Который умеет профессионально ухаживать за газоном, цветами, деревьями и т.п.
Естественно, он не поедет в Польшу за 20-ку лопатить гной.
Он имеет в 2-3 раза больше тут, живя дома, с семьей и занимаясь еще хозяйством ... :?

Это много , тебя имеют :oops: . Даже если у него диплом Тимирязевки , всё равно для такой работы занад-то, 300 потолок . Или это с расходниками ?
Но дело в другом , не каждый может пойти на свои хлеба..., менталитет.
Второе , с этих денег нету поступлений в пенсионный фонд Украины, тоесть налогов .
Шо скажет налоговая по этому поводу в США ? :roll:
К чему ты нас склоняеш , к неуплате налогов? :mrgreen:

300?
Грн? За 300 грн в Києві і області місцеві алкаші не піднімуть навіть дупу з холодного бетону. А людина яка не вграє газон просить не менше 1 кгрн.
Якщо 300 дол, то дійсно дорого за робочий день.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:13

  zzzzzz написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:tea Все данные уже написаны , думай Федя ,думай :D

Там тексту багато. :mrgreen:

Все даты транша подвязаны под повышения цены на газ , я же написал 1 мая 2019 и 1 января 2020

Тоді наступний транш 2 травня?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:17

tea
https://ukranews.com/publication/2589-n ... -poslednym
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:24

  tea написав:
  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

Правда? :shock:
А що трапилось? :shock:
П.С.Переживаю за Харків.Є хто з Харкова?Не бомблять?

Руснявый вброс.
Не обращай внимания.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:31

Re: Валютный рынок в контексте

Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:35

Re: Валютный рынок в контексте

Ну ок, посмотрим на этот инсайд, подождем.
А пока учетка и ее деятельность выглядит «руской консервой», для сеяния паники и смуты из-за поребрика.

Сохранил эти твиты.

  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

  knoppixx написав:Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:43

Re: Валютный рынок в контексте

Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:47

  Zebra написав:Под 20% годовых ОВГЗ - прямой путь к кратному девалу в перспективе.


Перезаймут. :)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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